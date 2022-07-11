Названо средства для омоложения организма — картофель (но не любой)

Молодой картофель обычно собирают через пару недель после окончания его цветения. Отличить его от старого просто: у него очень тонкая, почти прозрачная кожица. При этом она легко отделяется, даже если на неё просто нажать пальцами. Но если вы видите, что овощ позеленел, то его нужно однозначно выбрасывать, так как он ядовит.

В состав картофеля входят сильнейшие антиоксиданты биофлавоноиды. Они помогают продлить молодость и здоровье, предотвращают развитие опухолей, защищают кровеносные сосуды, делают стенки клеток устойчивее.

Помимо этого, в картошке есть витамины A, B1, B2, B5, B6, C, E, K, а также холин, ниацин, фолиевая кислота. Причём в молодых клубнях витамина С даже в три раза больше, чем в старых.

Молодой картофель отличается наличием органических кислот, полезных для пищеварения, и клетчатки. Есть в нём и много минералов: кальций, калий, магний, фосфор, натрий, сера, йод.

Всего сто граммов молодого картофеля наполовину восполнят суточную потребность в витамине С.

Молодая картошка помогает улучшить обмен веществ, работу кишечника, мозга, повысить настроение. Её калорийность при этом на 30 процентов меньше, чем калорийность спелых клубней.

Специалисты советует употреблять картофель пациентам с гастритом, язвой с пониженной кислотностью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек, отёками. Ещё он считается хорошим мочегонным и антицинготным (то есть препятствующим возникновению цинги) средством.

Также при помощи картофеля лечат кожные болезни и повреждения: царапины, ожоги, порезы.

При этом есть картофель опасно людям, которые страдают метеоризмом, ожирением, диабетом, венерическими заболеваниями, повышенной кислотностью желудочного сока, мочекаменной болезнью, энтеритами, энтероколитами и колитами в стадии обострения.