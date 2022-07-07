Просьба о помощи: три человека в Эстонии нуждаются в особом лекарстве, чтобы выжить. Больничная касса сопротивляется

„Я в больнице. Я здесь уже пятую неделю. Старший персонал называет меня Янчиком. Они хорошо обо мне заботятся. Я не смог прокатиться на велосипеде. А я очень этого ждал. Я даже попросил кого-нибудь немного прокатиться вместо меня. Это чтобы, когда я выйду из больницы и посмотрю на одометр своего велосипеда, мне казалось, что я проехал какое-то расстояние.

Что касается веса, то я снова умудрился весить меньше пятидесяти килограммов. Сейчас дела с этим обстоят немного лучше. Сегодня утром было 58. Я не ходил в туалет. Я пил воду и просил медсестру не снимать с меня одежду. Цель — набрать до шестидесяти килограммов. Но это как сделать „солнышко“ на качелях — всегда чего-то немного не хватает.

Больничная еда, зонд и еда, которую я покупаю сам. Я долго пытался набрать вес. Организм тоже не хотел принимать пищу. Больше всего „помогли“ катар кишечника и сопутствующие ему осложнения, затем воспаление кровеносных сосудов и потеря белка, потеря альбумина, поражение сердца, почек и т.д.

Теперь я сижу здесь. Я только что долго разговаривал со своим врачом о трансплантации и пациентах с муковисцидозом. У нас есть один препарат. Единственное, что беспокоит, — это дороговизна.



Препарат помогает стабилизировать наше здоровье и входит в список лекарств, стоимость которых возмещают везде в Европе и в развитых странах. Фармацевтический департамент включил его в свой список, но больничная касса/касса медицинского страхования всё ещё сопротивляется. Препарат называется „Kaftrio“, и я уже рассказывал о нем здесь раньше.

Месячный запас лекарства стоит в общей сложности 16 000 евро. Для достижения эффективности требуется еще большее количество. Что ещё хуже, три человека в настоящее время ожидают пересадки, и чтобы дожить до этого момента, им нужен этот препарат. Три полноценных члена общества, которые платят налоги. Работают и пытаюсь выжить. Я — один из таких людей.