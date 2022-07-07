ПОПРОБУЙТЕ САМИ! Летний уход за кожей дома

Ассортимент фруктов в Maxima настолько велик и свеж, что вы даже можете использовать их в домашнем уходе за кожей.

Мы предлагаем вам несколько очень быстрых и простых способов, чтобы вы могли сделать себе освежающую и приятную процедуру из имеющихся дома продуктов.

Для увлажнения и освежения кожи лица

Маска для лица из авокадо – разомните авокадо вилкой до однородности. И пальцами нанесите приятную маску на чистую кожу. Подержите 10-15 минут, а затем удалите маску с лица теплой водой.

Огурцы для глаз – особенно хороши для предотвращения отечности, а также просто для приятной бодрости в разгар летней жары. Мы рекомендуем заранее положить ломтики огурца в морозильную камеру на несколько часов. Просто идеально жарким летним утром.

Оливковое масло холодного отжима особенно хорошо подходит для тех случаев, когда вы забыли увлажняющий крем для лица. Оливковое масло является традиционным активным ингредиентом в производстве средств по уходу за кожей, потому что оно особенно богато полезными веществами, минералами, витаминами и антиоксидантами. Помогает оживить кожу и является очень сильным увлажняющим средством.

Не пугайтесь, если поначалу кожа будет казаться слишком жирной – масло вскоре впитается в кожу. Кроме того, оливковое масло снимает солнечные ожоги, а также может использоваться в качестве увлажняющего бальзама для губ.

Для гладкой и шелковой кожи

Скраб для тела из кофе, меда и сахара Кто из нас не любит запах кофе по утрам, и тот первый глоток кофе, который так бодрит в начале дня? Теперь стоит сохранить кофейную гущу после приготовления кофе и смешать ее в приятный скраб для тела перед походом в сауну или душ. Вдобавок ко всем положительным факторам ваше тело будет также станет шелковисто-мягким и его окутает приятный аромат!

Кофеин наиболее успешно борется с целлюлитом и ускоряет кровообращение.