ПОДКАСТ | Как стресс может привести к раку и почему нельзя подавлять свою агрессию?

У меня есть довольно некрасивый пример: если запретить людям ходить в туалет, они какое-то время, конечно, будут терпеть, но через какое-то время начнут происходить инциденты неприятные. С эмоциями - то же самое. Негативные эмоции мы можем держать в себе годами и десятилетиями, просто с возрастом это делать все сложнее. Именно поэтому появляются эти ворчливые дедушки и старушки - это их способ почувствовать себя немного лучше. Им ведь нужно даже не проблему решать, а найти кого-то виноватого.

Если представить тот мир, в котором мы жили - некое сообщество в каком-нибудь диком лесу - то там не только человек, но и любое млекопитающее, лишенное агрессии - обречено. Такой человек просто не выжил бы, причем не из-за каких-то хищников, а из-за своих сородичей. Если взглянуть на результаты наблюдений за обезьянами, то мы увидbм, что большинство смертей происходят именно от рук сородичей.

В первую очередь мы - биологические организмы, в нас работают определенные эволюционные настройки - например, если организму не хватаем воды, мы хотим пить, мозг получает об этом сигнал. Точно также у нас есть и психологические потребности и мы точно также чувствуем себя плохо когда они не удовлетворены и хорошо - когда удовлетворены. У всех эти потребности разные - кто-то нуждается больше в тактильном контакте, кому-то нужно поговорить, кому-то нужно побыть одному. Эти механизмы сформировались у нас в ходе эволюции, иными словами, выживали те, у кого они сформировались.

Есть и другая сторона - некоторые психологи говорят, что депрессия - это агрессия, направленная на себя. Это случается, когда человеку все сказали, что он - последняя буква в алфавите и виноват во всем сам. Человеку даже мысленно не на кого все это переложить и у него возникает убеждение, что он действительно во всем виноват и начинается самобичевание. Казалось бы - это всего лишь мысли, что же может случиться? Однако на молекулярном уровне это влияние на организм можно проследить.

Если на вас будет ехать камаз, ужас и паника не появятся сами собой, из космоса. Мозг пошлет соответствующий сигнал, у вас в организме выделится адреналин и реальные молекулы адреналина будут находиться у вас в крови. Адреналин же - это стимулятор, то есть, если в обычном режиме клетки работают в режиме 20 процентов от возможной мощности (в режиме сбережения энергии), то адреналин краткосрочно повышает этот процент, чтобы мы могли совершить какой-то рывок и выжить. Если же у вас постоянный фоновый стресс, вам не на кого вылить свою агрессию, на вас постоянно муж ругается, начальник, плюс - какая-то общая тревожность из-за счетов и кризиса - ваш гормональный фон будет меняться, постоянно будет выделяться адреналин, кортизол и другие гормоны.

А теперь представьте - в нормальном режиме у нас за 5 секунд умирает и регенерируется примерно 25 миллионов клеток. Среди них примерно 1000 раковых, у любого здорового человека. Однако наша иммунная система их идентифицирует и уничтожает их. Но если у вас фоново повышен адреналин, то ваши клетки делятся более активно и за 5 секунд у вас происходит обновление 100 миллионов клеток, соответственно, раковых клеток уже 4-5 тысяч. С этим тоже можно жить, наша имунная система справляется. Но если добавить к этому еще и болезнь, простуду, дополнительную нагрузку, организм может и не выдержать. Поэтому у таких людей могут обнаруживать разные болезни, даже не обязательно онкологию. От стресса может возникнуть банальный синдром тревожного желудка, когда выделяется повышенное количество желудочного сока и возникают язвы желудка или гастриты. Так что связь - прямая, просто она находится у нас „под капотом“, мы ее не видим.