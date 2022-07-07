ПОДКАСТ | Как стресс может привести к раку и почему нельзя подавлять свою агрессию?
Гость подкаста „По душам“ психолог Никита Григорьев объясняет простым языком, что такое психосоматика, как работает механизм возникновения агрессии, а также рассказывает, что с этой агрессией делать.
Правда ли, что агрессия в той или иной степени есть в каждом из нас, мы с ней рождаемся?
В первую очередь мы - биологические организмы, в нас работают определенные эволюционные настройки - например, если организму не хватаем воды, мы хотим пить, мозг получает об этом сигнал. Точно также у нас есть и психологические потребности и мы точно также чувствуем себя плохо когда они не удовлетворены и хорошо - когда удовлетворены. У всех эти потребности разные - кто-то нуждается больше в тактильном контакте, кому-то нужно поговорить, кому-то нужно побыть одному. Эти механизмы сформировались у нас в ходе эволюции, иными словами, выживали те, у кого они сформировались.
Наша общая проблема в том, что мы внезапно оказались в 21-м веке/ где есть цивилизация и эти наши психологические „преднастройки“ скорее мешают. И одна из них - это агрессия.
Если представить тот мир, в котором мы жили - некое сообщество в каком-нибудь диком лесу - то там не только человек, но и любое млекопитающее, лишенное агрессии - обречено. Такой человек просто не выжил бы, причем не из-за каких-то хищников, а из-за своих сородичей. Если взглянуть на результаты наблюдений за обезьянами, то мы увидbм, что большинство смертей происходят именно от рук сородичей.
Если обобщить, то когда наши потребности не удовлетворены, или не случилось то, на что мы рассчитывали, включаются механизмы агрессии.
А что будет, если постоянно подавлять агрессию или другие эмоции? Действительно ли существует психосоматика? Может ли нервное напряжение вылиться в физическую болезнь?
У меня есть довольно некрасивый пример: если запретить людям ходить в туалет, они какое-то время, конечно, будут терпеть, но через какое-то время начнут происходить инциденты неприятные. С эмоциями - то же самое. Негативные эмоции мы можем держать в себе годами и десятилетиями, просто с возрастом это делать все сложнее. Именно поэтому появляются эти ворчливые дедушки и старушки - это их способ почувствовать себя немного лучше. Им ведь нужно даже не проблему решать, а найти кого-то виноватого.
Есть и другая сторона - некоторые психологи говорят, что депрессия - это агрессия, направленная на себя. Это случается, когда человеку все сказали, что он - последняя буква в алфавите и виноват во всем сам. Человеку даже мысленно не на кого все это переложить и у него возникает убеждение, что он действительно во всем виноват и начинается самобичевание. Казалось бы - это всего лишь мысли, что же может случиться? Однако на молекулярном уровне это влияние на организм можно проследить.
Если на вас будет ехать камаз, ужас и паника не появятся сами собой, из космоса. Мозг пошлет соответствующий сигнал, у вас в организме выделится адреналин и реальные молекулы адреналина будут находиться у вас в крови. Адреналин же - это стимулятор, то есть, если в обычном режиме клетки работают в режиме 20 процентов от возможной мощности (в режиме сбережения энергии), то адреналин краткосрочно повышает этот процент, чтобы мы могли совершить какой-то рывок и выжить. Если же у вас постоянный фоновый стресс, вам не на кого вылить свою агрессию, на вас постоянно муж ругается, начальник, плюс - какая-то общая тревожность из-за счетов и кризиса - ваш гормональный фон будет меняться, постоянно будет выделяться адреналин, кортизол и другие гормоны.
А теперь представьте - в нормальном режиме у нас за 5 секунд умирает и регенерируется примерно 25 миллионов клеток. Среди них примерно 1000 раковых, у любого здорового человека. Однако наша иммунная система их идентифицирует и уничтожает их. Но если у вас фоново повышен адреналин, то ваши клетки делятся более активно и за 5 секунд у вас происходит обновление 100 миллионов клеток, соответственно, раковых клеток уже 4-5 тысяч. С этим тоже можно жить, наша имунная система справляется. Но если добавить к этому еще и болезнь, простуду, дополнительную нагрузку, организм может и не выдержать. Поэтому у таких людей могут обнаруживать разные болезни, даже не обязательно онкологию. От стресса может возникнуть банальный синдром тревожного желудка, когда выделяется повышенное количество желудочного сока и возникают язвы желудка или гастриты. Так что связь - прямая, просто она находится у нас „под капотом“, мы ее не видим.