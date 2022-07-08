Как приготовить окрошку, чтобы она была полезной

Доктор советует использовать вареное мясо курицы или говядины, класть больше зелени, не счищать шкурку с огурцов, а также использовать минимум соли. Заправлять окрошку лучше кефиром низкой жирности, таном, айраном или домашним квасом.

„Есть несколько советов по приготовлению полезной окрошки: не счищайте шкурку с огурцов! В ней содержится большое количество клетчатки, благодаря которой овощ переваривается два часа, что дает длительное насыщение. А без шкурки огурец пролетает пищеварительный тракт за 20 минут. Кладите как можно больше зелени. Много зелени — много клетчатки и витаминов“, — рассказала Половодова.

По ее словам, следует использовать вареное, а не обработанное мясо или колбасу. Также в блюдо следует добавлять минимальное количество соли, а лучше не солить окрошку вовсе.