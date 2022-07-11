Маленький шаг для вас, большой для планеты: покупайте развесные продукты в свою коробку или банку!
С конца июня этого года в 25 крупных магазинах Maxima по всей Эстонии можно купить продукты с открытых прилавков в свою тару – будь то пластиковая, стеклянная или металлическая коробка или банка для еды.
Пластиковые отходы – одна из самых больших проблем, стоящих сегодня перед человечеством. Также говорилось, что за последние 70 лет количество пластиковых отходов в мире увеличилось до 8-9 миллиардов тонн, а к 2060 году количество ежегодно образующихся пластиковых отходов может утроиться.
Поэтому каждый маленький шаг, уменьшающий их возникновение, становится все более и более важным. Хорошая новость заключается в том, что каждый из нас может внести свой вклад! И Maxima считает все более важным снижение своего влияния на окружающую среду.
Найдите подходящую коробку или банку!
В конце прошлого года одна из крупнейших торговых сетей Эстонии начала регулярное сотрудничество с Продуктовым банком – большая часть магазинов Maxima ежедневно жертвует ему продукты. Этой весной Maxima решила сделать следующий шаг по сокращению использования пластиковой упаковки, и каждый посетитель магазина также может внести в это свой вклад.
С начала этого лета все продукты, продаваемые на открытых прилавках в магазинах Maxima – салаты, свежее мясо и рыбу, готовые горячие блюда или другие виды продуктов на развес – можно приобрести, используя собственную упаковку. Это можно сделать в 22 магазинах Maxima XX и трех магазинах XXX по всей Эстонии, где есть открытые прилавки.
Сама по себе покупка продуктов в собственную упаковку очень проста, просто нужно учитывать несколько вещей. При покупке продуктов с использованием собственной упаковки необходимо предварительно убедиться, что конкретная упаковка пригодна для контакта с пищевыми продуктами.
Упаковка является пригодной, если на ней есть либо обозначение стакана с вилкой, либо надпись „коробка для пищевых продуктов“, „для контакта с пищевыми продуктами“, „стаканчик для сыпучих веществ“ или что-то аналогичное. Подходящей тарой являются пищевые коробки или банки из пластика, стекла или металла. Упаковка должна иметь крышку, чтобы ее можно было закрыть.
Поскольку безопасность пищевых продуктов очень важна для Maxima при продаже продуктов питания с использованием упаковки клиента, и мы уделяем большое внимание предотвращению перекрестного загрязнения, клиентам также следует учитывать, что упаковка, которую они хотят использовать для покупки чего-либо с нашего открытого прилавка, должна быть чистой. Если упаковка грязная, сломанная или плохо пахнет, обслуживающий персонал Maxima имеет право отказать в продаже продуктов с ее использованием.
Вы также можете приклеить этикетку в другое место
В то же время, если вы не хотите портить свою упаковку весовой этикеткой, обслуживающий персонал Maxima будет рад пойти вам в этом навстречу. Тогда нужно просто сообщить об этом специалисту по обслуживанию – он наклеит ее либо на лист бумаги, либо в другое, более подходящее место. Оплатить продукты, которые клиент покупает в свою тару в магазинах Maxima, можно как на обычной кассе, так и с помощью приложения в кассе самообслуживания.
Мы все можем разными способами уменьшить свой экологический след, и часто для этого требуется совсем немного. При следующем посещении магазина Maxima XX или XXX воспользуйтесь и вы возможностью купить продукты на развес, используя собственную упаковку. Это позволит лучше позаботиться о нашей планете как сейчас, так и для будущих поколений! Магазины Maxima расположены по всей Эстонии.