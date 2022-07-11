Маленький шаг для вас, большой для планеты: покупайте развесные продукты в свою коробку или банку!

Пластиковые отходы – одна из самых больших проблем, стоящих сегодня перед человечеством. Также говорилось, что за последние 70 лет количество пластиковых отходов в мире увеличилось до 8-9 миллиардов тонн, а к 2060 году количество ежегодно образующихся пластиковых отходов может утроиться.

Поэтому каждый маленький шаг, уменьшающий их возникновение, становится все более и более важным. Хорошая новость заключается в том, что каждый из нас может внести свой вклад! И Maxima считает все более важным снижение своего влияния на окружающую среду.

Найдите подходящую коробку или банку!

В конце прошлого года одна из крупнейших торговых сетей Эстонии начала регулярное сотрудничество с Продуктовым банком – большая часть магазинов Maxima ежедневно жертвует ему продукты. Этой весной Maxima решила сделать следующий шаг по сокращению использования пластиковой упаковки, и каждый посетитель магазина также может внести в это свой вклад.

С начала этого лета все продукты, продаваемые на открытых прилавках в магазинах Maxima – салаты, свежее мясо и рыбу, готовые горячие блюда или другие виды продуктов на развес – можно приобрести, используя собственную упаковку. Это можно сделать в 22 магазинах Maxima XX и трех магазинах XXX по всей Эстонии, где есть открытые прилавки.

Сама по себе покупка продуктов в собственную упаковку очень проста, просто нужно учитывать несколько вещей. При покупке продуктов с использованием собственной упаковки необходимо предварительно убедиться, что конкретная упаковка пригодна для контакта с пищевыми продуктами.

Упаковка является пригодной, если на ней есть либо обозначение стакана с вилкой, либо надпись „коробка для пищевых продуктов“, „для контакта с пищевыми продуктами“, „стаканчик для сыпучих веществ“ или что-то аналогичное. Подходящей тарой являются пищевые коробки или банки из пластика, стекла или металла. Упаковка должна иметь крышку, чтобы ее можно было закрыть.