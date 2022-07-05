В мозге найден механизм, который заставляет нас терять волю в ответ на запах пищи

Как может подтвердить каждый, кто сидит на диете, иногда одного запаха вкусной еды может быть достаточно, чтобы сломить силу воли. В новом исследовании, опубликованном в Nature Communications, ученые выяснили, что в этот момент происходит в мозге и можно ли это заблокировать лекарствами. Правда, показано все это на примере круглых червей, — пишет Мedicalxpress.