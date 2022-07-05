В мозге найден механизм, который заставляет нас терять волю в ответ на запах пищи
Как может подтвердить каждый, кто сидит на диете, иногда одного запаха вкусной еды может быть достаточно, чтобы сломить силу воли. В новом исследовании, опубликованном в Nature Communications, ученые выяснили, что в этот момент происходит в мозге и можно ли это заблокировать лекарствами. Правда, показано все это на примере круглых червей, — пишет Мedicalxpress.
У круглых червей C. Elegans, как и у людей, во время голодания и поиска пищи в мозге активируется ген fmo-2. Когда же черви вкусно и много кушают, ген ведет себя спокойно.
Ученые обнаружили три лекарства, которые могут предотвратить активность fmo-2 в присутствии пищи: антидепрессант, блокирующий серотонин, и два антипсихотических препарата, используемых для лечения шизофрении, оба блокируют дофамин.
„Мы знаем, что серотонин и дофамин являются основными игроками в системе вознаграждения мозга и, как правило, участвуют в сигналах сытости“, — сказал главный автор исследования Скотт Лейзер из Мичиганского университета (США).
Маловероятно, что эти конкретные препараты будут назначаться для сидящих на диете, учитывая множество потенциальных побочных эффектов. Но они дают важные сведения о пути активации fmo-2 и явлении „силы воли“.