Диетолог объяснил, почему полезно есть супы

Нередко в адрес супов можно услышать скептическое мнение даже от медиков. Считается, что если человек не любит этого блюда, то может обойтись и без него – главное, чтобы его рацион содержал достаточно питательных веществ, белка, витаминов и минералов. Комментируя данную точку зрения, диетолог Гинзбург заметил: „Без любого продукта можно прожить, но есть блюда, которые помогают жить лучше. Супы относятся к их числу“.

Михаил Гинзбург подчеркнул, что суп в виде первого блюда существует во всех известных кухнях мира, и вряд ли такое распространение является случайным.



Почему же полезно есть супы?



Эксперт высказался о том, что любители супов „экономят“ калории — калорийность их дневного рациона, как правило, ниже чем у тех, кто предпочитает более плотные и насыщенные вторые блюда. Данная особенность связана с большим количеством в нем воды и более легких ингредиентов.

„Хорошо когда вместе с пищей в организм поступает жидкость. Суп в этом плане полезнее для желудочно-кишечного тракта — менее раздражающий для желудка, лучше перевариваются“, — уточнит диетолог.

Резюмируя, Гинзбург сказал, что полезными, в первую очередь, являются супы, относящиеся к диетической кухне — они могут быть крупяными, молочными, рыбными, мясными, овощными, но в любом случае не должны содержать много насыщенных жиров и быстрых углеводов.