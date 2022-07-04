Денег тратится меньше, а времени остается больше! Как?
Летом время имеет особенную ценность! Светит ли солнце или идет теплый дождь – вас ждет множество соблазнов и удовольствий. Как сделать так, чтобы это прекрасное время не было потрачено впустую на бытовые хлопоты? К счастью, Maxima предлагает возможность купить вместе с продуктами питания и все необходимое для жизни.
Те, кто до сих пор воспринимал Maxima в основном как качественный и недорогой продуктовый магазин, теперь будут рады узнать, что на полках промышленных товаров Maxima есть практически все, что вам нужно на каждый день.
Началась большая летняя ценовая лихорадка, и уже и так дешевые цены спадают, как теплая одежда в жаркую погоду.
Все необходимое в Maxima!
Пляжный сезон давно начался, но чего-то необходимого еще не хватает? Загляните в Maxima – все необходимое на расстоянии вытянутой руки, от солнцезащитного крема до вещей для плавания!
Хотите устроить вечер с грилем? В Maxima вы найдете как грили, так и все принадлежности и, конечно же, вкусные продукты питания, которую можно положить на решетку или насадить на шампур. Совершив быстрый поход в магазин, как любители мяса, так и вегетарианцы найдут все необходимое для хорошего гриль ужина.
Кусают комары? Только потому, что вы не купили средства от комаров, когда были в Maxima!
Вечерами становится прохладно? Купите в Maxima красивый плед! Но оглянитесь вокруг более внимательно – здесь вы можете найти даже садовую мебель, не говоря уже о фонарях и прочих красивых штучках.
Собираетесь на день рождения? Не беспокойтесь о том, где найти хороший подарок – конечно же, в Maxima!
Совершая эти покупки, вы также сможете быстро пополнить запас продуктов питания дома, сэкономив еще больше времени и денег.
Совершая покупки, вы собираете туристическое снаряжение
Этим летом Maxima станет отличным другом для любителей походов, ведь клиентов радуют возможностью очень дешево приобрести стильное и практичное туристическое снаряжение из коллекции Spear & Jackson. В июне стартовала новая кампания по выдаче наклеек Maxima, направленная на приобретение и обновление туристического снаряжения.
Чтобы принять в ней участие, вы должны посетить магазин Maxima и совершить ежедневные покупки. За каждую покупку на сумма 15 € клиент получает одну наклейку. Их количество на одну покупку не ограничено – при покупке на суму 30 € клиент получает две наклейки, при покупке на 45 – три...
Собрать пять наклеек Maxima не составит труда, а при покупке походного снаряжения они дают существенную скидку. Например, качественный рюкзак стоит 79,99 евро, а с пятью наклейками Maxima – всего 34,99. Более чем в половину дешевле! А кому улыбнется Фортуна, тот может выиграть этот рюкзак в розыгрыше! Клиентов ждут и другие ценные призы, такие как телефон или смарт-часы Apple.
Но давайте вернемся к особенно выгодным предложениям кампании! Обычная цена приличного туристического ножа Spear & Jackson с поясным креплением составляет 39,99 евро, а пять наклеек Maxima снижают цену до 16,99 евро.
Примерно по такой же цене можно приобрести функциональные карманные ножи и карабины, водонепроницаемое походное одеяло, которое помещается в карман, термосумки, походные палки и все необходимое для походной кухни. Посещая Maxima во время кампании, вы достаточно быстро соберете походное снаряжение для всей семьи!
Готовая еда – это экономия времени!
В Maxima можно быстро купить вкусный обед или блюда для изысканного праздничного стола. От закусок до горячих блюд! Ищите на полке бренд „Качество мастеров“, потому что мастера по приготовлению еды Maxima предлагают непревзойденный ассортимент продуктов питания. Все сделано с заботой и любовью и в основном из отечественного сырья.
В ассортименте закуски и разнообразные салаты, а также мясные продукты – как приправленные для приготовления на гриле или жарки, так и в виде готовых блюд. Порадовать семью или устроить вечеринку в саду еще никогда не было так просто!
Отменный вкус десертов и пирожных, приготовленных мастерами Maxima, не оставит равнодушным ни одного сладкоежку. Свежие фрукты и ягоды также украшают каждый прием пищи – будь то будний день или праздник, завтрак или ужин. Съешьте просто так или сделайте смузи, как вам захочется!
Умный покупатель заходит в Maxima, чтобы приобрести все необходимое для того, чтобы насладиться летними радостями с наименьшими временными и денежными затратами !