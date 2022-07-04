Денег тратится меньше, а времени остается больше! Как?

Те, кто до сих пор воспринимал Maxima в основном как качественный и недорогой продуктовый магазин, теперь будут рады узнать, что на полках промышленных товаров Maxima есть практически все, что вам нужно на каждый день.

Началась большая летняя ценовая лихорадка, и уже и так дешевые цены спадают, как теплая одежда в жаркую погоду.

Все необходимое в Maxima!

Пляжный сезон давно начался, но чего-то необходимого еще не хватает? Загляните в Maxima – все необходимое на расстоянии вытянутой руки, от солнцезащитного крема до вещей для плавания!

Хотите устроить вечер с грилем? В Maxima вы найдете как грили, так и все принадлежности и, конечно же, вкусные продукты питания, которую можно положить на решетку или насадить на шампур. Совершив быстрый поход в магазин, как любители мяса, так и вегетарианцы найдут все необходимое для хорошего гриль ужина.

Кусают комары? Только потому, что вы не купили средства от комаров, когда были в Maxima!

Вечерами становится прохладно? Купите в Maxima красивый плед! Но оглянитесь вокруг более внимательно – здесь вы можете найти даже садовую мебель, не говоря уже о фонарях и прочих красивых штучках.

Собираетесь на день рождения? Не беспокойтесь о том, где найти хороший подарок – конечно же, в Maxima!

Совершая эти покупки, вы также сможете быстро пополнить запас продуктов питания дома, сэкономив еще больше времени и денег.

Совершая покупки, вы собираете туристическое снаряжение

Этим летом Maxima станет отличным другом для любителей походов, ведь клиентов радуют возможностью очень дешево приобрести стильное и практичное туристическое снаряжение из коллекции Spear & Jackson. В июне стартовала новая кампания по выдаче наклеек Maxima, направленная на приобретение и обновление туристического снаряжения.