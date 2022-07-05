ПОДКАСТ | Травмы - это нормально: почему не надо строить из себя „идеального родителя“?

Возможно ли воспитать ребенка вообще без травм?

Если коротко, то нет. Вообще стоит этой мыслью проникнуться и отказаться от иллюзии идеального материнства. Да, мы, как родители, можем что-то предвидеть, что-то остановить. Но есть такая фраза, которую вы наверняка слышали - психологу всегда будет что рассказать.

А почему так происходит? Почему нельзя сделать так, чтобы у ребенка не было травм?

Если смотреть на механизм возникновения травмы не „инстаграмно“, а вникая в суть, мы увидим, что никогда не понятно изначально, какое событие окажется травмирующим. У меня есть опыт работы с подростками, пережившими насилие, и женщинами, потерявшими детей. И очень часто само событие не являлось травмой. Оно было трагическим, грустным, но в нервной системе оно не отпечаталось как травма. по сути, травма - это „застревание“ где-то. Представьте, что нервная система ровно работает, но в какой-то момент она перегружается и это фиксируется как некий отпечаток. Вот тогда появляется травма.

То есть, предугадать это никак нельзя? Допустим. если накричать на ребенка за что-то, это может стать травмой?

Ну такое все-таки вряд ли станет травмой, но есть очень чувствительные дети. Вообще, сейчас родители так сильно напуганы и хотят воспитать ребенка без травм. Это - прекрасный посыл, но нужно понимать, какое значение в это вкладывается.

Если у вас чудесные отношения и чудесный контакт с ребенком, взаимное доверие, но в один день вы пришли домой уставшие и накричали на ребенка, сформируется ли у него травма? Скорее всего - нет. Особенно если в потом скажете „прости, я переборщила“. Крики и наказания, если они не являются стилем воспитания, влияют на нервную систему как некое напряжение. Однако если это происходит регулярно, это травмирует.