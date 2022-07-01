Иммунолог назвал способ сэкономить и снизить вероятность рака

„Отказ от переработанного мяса может увеличить продолжительность жизни“, — заявил иммунолог Андрей Продеус.

Медик пояснил, что понятие „переработанное мясо“ включает многообразные колбасные изделия и консервы. Эксперт заметил, что проводившиеся исследования связывают пристрастие к таким продуктам с развитием колоректального рака.



„Употребление более 50 граммов переработанного мяса в день увеличивает риск развития рака толстого кишечника на 18%“, — сказал иммунолог.

Доктор Продеус пояснил, что здоровью мясные продукты глубокой переработки вредят тем, что с ними организм получает опасные высокие дозы соли и искусственных компонентов, не способных нормально усваиваться пищеварительной системой. По словам эксперта, многие люди не подозревают, что данные продукты, присутствуя в регулярном рационе, способны вызвать развитие подагры, с которой ассоциируются многие опасные нарушения, возникающие как ее последствие.

Таким образом, резюмировал эксперт, отказ от каждодневного поедания колбасы и других видов обработанного мяса не только экономит деньги, но и делает здоровье крепче, увеличивая шансы человека на более долгую жизнь.