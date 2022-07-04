ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | „Радости“ жизни в многоквартирном доме: из соседних квартир третью ночь подряд доносятся стоны

„Конечно, я не одна такая, и большинство моих соседей делают то же самое. А это значит, что мы с соседями внезапно стали ближе друг к другу. Сидя на диване у окна, можно услышать, как в квартире слева смотрят телевизор, увеличив громкость. А справа идет жаркий спор о том, куда лучше поехать на выходные — к родителям мужа или к родителям жены.

Откуда-то издалека доносятся звуки фортепиано, мультиков и чье-то разочарование от проигрыша в настольной игре. Все звуки, которые раньше были скрыты за закрытыми дверями, теперь слышны из окон в джунглях многоквартирного дома. Но это не только споры или просмотр телевизора. Часто это еще и те звуки, которые не стоило бы выносить на всеобщее „обозрение“.

Теплая погода показала, что у некоторых наших соседей в спальнях еще жарче, чем на улице. Ведь уже третью ночь подряд раздаются самозабвенные стоны и прочие сопутствующие процессу фразы: „Больше“, „О да, ниже, еще, жестче“.

Каким-то чудом в соседней квартире прячется самый выносливый человек в стране, который не подает признаков усталости даже спустя несколько часов. Или его спутница, которой ну просто предначертано быть членом женского хора, — лучшая и самая голосистая актриса Эстонии, способная затянуть любое выступление на полчаса.

Конечно, я не какая-то угрюмая бабка и понимаю, что секс — это естественная часть жизни. Но я задаюсь вопросом, действительно ли весь район должен быть настолько вовлечен в интимную жизнь одной пары? Они ведь знают, что любят заниматься сексом громко. Так почему нельзя в это время прикрыть окна поплотнее? Или все остальные должны запереться в душной комнате, чтобы посреди всего этого шума можно было немного поспать, пусть даже при полном отсутствии воздуха?“.