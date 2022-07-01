ФОТО | Обман клиентов? Эстонский дизайн оказался идентичен украшениям с AliExpress

Женщина купила серьги у эстонского дизайнера Крийсти Лийва, но позже обнаружила на AliExpress точно такие же, но в пять раз дешевле. Она задалась вопросом - это находчивые китайцы копируют творчество эстонского дизайнера, или же дизайнер просто продает товары из Китая?

Лийва продает украшения, цена на которые достигают 30 евро, что, в принципе, не очень высокая цена для эстонского дизайна. Однако на AliExpress такие же товары можно приобрести по цене всего в пару евро.



„Я дизайнер украшений, а не ювелир“

Сама Крийсти Лицва не отрицает схожесть товаров и то, что закупает материал в Китае. „Я себя никогда не презентовала как ювелир или художник по металлу, а скорее как дизайнера украшений. Дизайнера, чье основное амплуа - создание украшений из полудрагоценных камней“, - пояснила она.

Поэтому она утверждает, что использует готовые полудрагоценные камни. „Я не ювелир, а вручную вставляю камни в проволоку“, - еще раз подчеркнула она.



То есть, дизайнер утверждает, что покупает готовые детали и уже из них создает украшения, „используя свои чувство цвета и знание композиции“

По словам Лийва, такая большая разница в цене обусловлена тем, что она учитывает расходы на транспортировку, налог с оборота, таможенные сборы, расходы на рекламу, упаковку, коммунальные расходы, трату времени и сил, а также наценки перепродавцов.