Женщину подвели средства контрацепции: „Стараюсь быть хорошей мамой, но особой любви к материнству во мне нет“

Читательница Naistekas также поделилась своей откровенной историей в разделе комментариев:

„Я забеременела из-за порванного презерватива. Я быстро купила в аптеке SOS-таблетки, но они не помогли. И я не единственная такая женщина.

Сейчас ребёнку семь лет, у него всё есть, и я стараюсь быть хорошей мамой, но особой любви к материнству во мне нет. Я думаю только о том, что всё могло бы быть по-другому. Ведь если вы не „даёте“ своему мужу, то вы фригидная, „бревно“ и всё такое.

Мужчины постоянно высказываются о том, что женщина должна или не должна делать. Я понимаю тех, кто делает аборты! А пока мужчины не вынашивают детей и не рожают их, не им открывать рот — и особенно говорить за всех женщин“.

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