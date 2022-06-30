ПОДКАСТ | „Я думала, что разводиться - это стыдно“. Как построить здоровые отношения и почему ждать, что все наладится - плохая тактика?

Как бы ты ответила, что такое любовь?

Любовь - это чувство внутри, а не мысли об этом. Это даже не про привязанность, тем более - не про болезненную привязанность, а именно про чувства. Часто люди путают первую влюбленность с любовью. Хотя во влюбленности любовь тоже в какой-то степени есть. Есть такая поговорка, что красота спасет мир. А я считаю, что это любовь спасет мир!

Что такое со зависимые отношения и почему о них сейчас так много говорят?

Это ситуация, когда один партнер начинает жить жизнью другого человека, начинает за это чувствовать вину, пытаться измениться. Но в итоге он полностью растворяется в партнере. При этом для человека партнер становится центрально фигурой, вокруг которой все крутится и „я“ исчезает. Это, конечно, болезненные отношения.

Говорят об этом сейчас много потому, что люди начали в принципе больше вопросов задавать, я бы сказала, что появилась мода на внутреннее развитие. Почему? Потому что дров наломали очень много, потому что нас воспитывали наши родители, которые, безусловно, хотели для нас только самого лучшего, но их, в свою очередь, воспитывали их родители. А если мы вернемся на пару поколений назад, то увидим, что время было такое, когда стоял вопрос выживания, а не какого-то внутреннего развития. Основным было закрыть базовую потребность в безопасности.

Что делать, если вы болезненно ревнуете своего партнера?

Ревность - это боязнь остаться одной, недоверие. Если женщина так сильно боится предательства со стороны партнера, то скорее всего, именно это и произойдет в ее жизни. Именно так мы и привлекаем те события, которые происходят в нашей жизни - через наши чувства и внутренние состояния.

Но происходит это не для того, чтобы решить для себя, что „все мужики козлы“. Это - чтобы остаться одной, прожить этот опыт и понять, что ничего страшного в этом нет. С этим можно жить и эту ситуацию можно изменить.