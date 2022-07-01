5 секретов о любви, которые знают только женщины в возрасте

В пятьдесят лет я точно знаю, что моё тело принадлежит мне, а не СМИ, и что мне очень повезло, что оно позволяет мне пробовать, трогать, видеть, чувствовать и жить.

Мое тело болеет или я чувствую боль? Тогда мне нужно прислушаться к тому, о чём оно мне так сообщает. Замедлиться. Взять перерыв. Простить себя за несовершенство. Ухаживать за собой, как за любимым ребенком.

Оно хочет почувствовать себя сильным? Значит, я буду делать упражнения, которые повышают уровень серотонина и помогают чувствовать себя счастливой.

Мое тело хочет расслабиться и обновиться? Тогда мне нужно накормить его вкусной едой и позволить ему расслабиться без всяких ограничений.

Хочется сегодня быть красивой? Тогда я должна надеть красный цвет в любом его проявлении и пару восхитительных, опасно высоких каблуков. Или выложить одно из моих фото, чтобы получить порцию комплиментов.

Сегодня я воспринимаю свое тело как верного друга на этом длинном, духовном и сложном жизненном пути. Я больше не принимаю его как должное и стараюсь прислушиваться к тому, что оно мне говорит.

Будучи зрелой и взрослой женщиной, я перестала воспринимать свое тело как объект, который нужно довести до совершенства с помощью аэробики, тренировок и беговой дорожки. Или втиснуть в одежду, которая подчеркивает только выгодные части тела.

1. Тело не вечно, поэтому его нужно любить в любом возрасте — даже с волосками в ушах.

Список секретов о любви, которые знают женщины старшего возраста, а более юные особы могут не быть осведомлены:

Далее она пишет: „Осматривая первые ростки „тропического леса“ в своем ухе, я проклинала процесс старения. Мне пришлось собраться и напомнить себе, почему мне нравится мой 50-летний возраст. И для этого я составила список вещей, о которых женщины более юного возраста могут не знать“.

„Он был маленьким, даже каким-то чересчур скромным. Рос прямо в моем ухе! Черный волос! Я официально превратилась в своего дедушку Бредли, — начинает Шеннон свой рассказ. — Я помню, как будучи маленьким ребенком, меня отталкивали и одновременно гипнотизировали эти настоящие джунгли Амазонки, растущие из его ушей“.

2. Женщины в возрасте знают, что мужчины приходят и уходят, а подруги остаются всегда.

Когда мы молоды, мужчины могут быть похожи на поезда, которые то прибывают на станцию, то уезжают (пожалуйста, не ищите здесь сексуальных намеков!). Может быть, мы непостоянны, любопытны и не хотим быть связанными с кем-то.

Но подруги-то остаются! Даже когда мы вступаем в отношения с мужчиной, нам все равно нужны женщины. Женщины получают друг от друга такую близость, с которой мужчины не могут сравниться.

Наши мужчины не хотят говорить о чувствах. Они не хотят вникать в каждый наш разговор с невозможным начальником, надоедливой матерью, раздражительной соседкой... Женщины нуждаются друг в друге, чтобы обсуждать эти вещи и не только.

Недавно в гости приехал друг всей жизни моего мужа (назовем его Майк). Мой муж побежал в продуктовый магазин, дав нам с Майком возможность поговорить наедине. Во время этого разговора Майк упомянул, что много лет был алкоголиком и посещал собрания „12 шагов“ (программа, основанная на духовных принципах, которые ведут к пробуждению и изменению образа жизни — прим.редакции).

Позже тем же вечером, когда мы с мужем лежали в постели, я спросила его, почему он никогда не говорил мне, что Майк — алкоголик. Он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами и спросил: „Майк — алкоголик?“.

Я спрашиваю вас, о чем на самом деле говорят мужчины?! В конце концов, статистика говорит нам, что женщины живут на пять лет дольше мужчин. Так что ваши подруги всё ещё будут рядом, даже когда ваш мужчина отойдет в мир иной (джентльмены, извините).

3. Лучше влюбиться в хорошего человека внутренне, чем безумно привлекательного внешне.

В молодые годы большинство решений были продиктованы нашим либидо. Феромоны улетучивались, когда мистер Упругий, Строгий и Великолепный подмигивал нам своими угрюмыми голубыми глазами из другого конца бара в три часа ночи.