5 секретов о любви, которые знают только женщины в возрасте
„Все началось с черного волоса. Я занималась своими делами, выщипывала брови перед зеркалом, когда я увидела Его“, — рассказывает Шэннон Брэдли-Коллэри. В своем тексте для издания YourTango она рассказала о знаниях, которые приходят с возрастом и почему ей нравится свой возраст — 50 лет.
„Он был маленьким, даже каким-то чересчур скромным. Рос прямо в моем ухе! Черный волос! Я официально превратилась в своего дедушку Бредли, — начинает Шеннон свой рассказ. — Я помню, как будучи маленьким ребенком, меня отталкивали и одновременно гипнотизировали эти настоящие джунгли Амазонки, растущие из его ушей“.
Далее она пишет: „Осматривая первые ростки „тропического леса“ в своем ухе, я проклинала процесс старения. Мне пришлось собраться и напомнить себе, почему мне нравится мой 50-летний возраст. И для этого я составила список вещей, о которых женщины более юного возраста могут не знать“.
Список секретов о любви, которые знают женщины старшего возраста, а более юные особы могут не быть осведомлены:
1. Тело не вечно, поэтому его нужно любить в любом возрасте — даже с волосками в ушах.
Будучи зрелой и взрослой женщиной, я перестала воспринимать свое тело как объект, который нужно довести до совершенства с помощью аэробики, тренировок и беговой дорожки. Или втиснуть в одежду, которая подчеркивает только выгодные части тела.
Сегодня я воспринимаю свое тело как верного друга на этом длинном, духовном и сложном жизненном пути. Я больше не принимаю его как должное и стараюсь прислушиваться к тому, что оно мне говорит.
Хочется сегодня быть красивой? Тогда я должна надеть красный цвет в любом его проявлении и пару восхитительных, опасно высоких каблуков. Или выложить одно из моих фото, чтобы получить порцию комплиментов.
Мое тело хочет расслабиться и обновиться? Тогда мне нужно накормить его вкусной едой и позволить ему расслабиться без всяких ограничений.
Оно хочет почувствовать себя сильным? Значит, я буду делать упражнения, которые повышают уровень серотонина и помогают чувствовать себя счастливой.
Мое тело болеет или я чувствую боль? Тогда мне нужно прислушаться к тому, о чём оно мне так сообщает. Замедлиться. Взять перерыв. Простить себя за несовершенство. Ухаживать за собой, как за любимым ребенком.
В пятьдесят лет я точно знаю, что моё тело принадлежит мне, а не СМИ, и что мне очень повезло, что оно позволяет мне пробовать, трогать, видеть, чувствовать и жить.
2. Женщины в возрасте знают, что мужчины приходят и уходят, а подруги остаются всегда.
Когда мы молоды, мужчины могут быть похожи на поезда, которые то прибывают на станцию, то уезжают (пожалуйста, не ищите здесь сексуальных намеков!). Может быть, мы непостоянны, любопытны и не хотим быть связанными с кем-то.
Но подруги-то остаются! Даже когда мы вступаем в отношения с мужчиной, нам все равно нужны женщины. Женщины получают друг от друга такую близость, с которой мужчины не могут сравниться.
Наши мужчины не хотят говорить о чувствах. Они не хотят вникать в каждый наш разговор с невозможным начальником, надоедливой матерью, раздражительной соседкой... Женщины нуждаются друг в друге, чтобы обсуждать эти вещи и не только.
Недавно в гости приехал друг всей жизни моего мужа (назовем его Майк). Мой муж побежал в продуктовый магазин, дав нам с Майком возможность поговорить наедине. Во время этого разговора Майк упомянул, что много лет был алкоголиком и посещал собрания „12 шагов“ (программа, основанная на духовных принципах, которые ведут к пробуждению и изменению образа жизни — прим.редакции).
Позже тем же вечером, когда мы с мужем лежали в постели, я спросила его, почему он никогда не говорил мне, что Майк — алкоголик. Он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами и спросил: „Майк — алкоголик?“.
Я спрашиваю вас, о чем на самом деле говорят мужчины?! В конце концов, статистика говорит нам, что женщины живут на пять лет дольше мужчин. Так что ваши подруги всё ещё будут рядом, даже когда ваш мужчина отойдет в мир иной (джентльмены, извините).
3. Лучше влюбиться в хорошего человека внутренне, чем безумно привлекательного внешне.
В молодые годы большинство решений были продиктованы нашим либидо. Феромоны улетучивались, когда мистер Упругий, Строгий и Великолепный подмигивал нам своими угрюмыми голубыми глазами из другого конца бара в три часа ночи.
Мы не задумывались о том, насколько он хороший парень. Мы просто позволяли себе выбрать партнера. Мы были слишком разгорячены и обеспокоены, чтобы потратить минуту или месяц на то, чтобы определить, имеет ли этот мачо те же ценности и желания, что и мы. Это часто приводило к быстрому и страстному сексу, а впоследствии к долгой эмоциональной боли.
Пожилые женщины это уже проходили. Теперь мы ищем то, что, в первую очередь, удовлетворяет наши эмоциональные потребности. И часто мы с удивлением обнаруживаем, что если наши эмоциональные потребности удовлетворены, то наше сексуальное желание растет в геометрической прогрессии.
4. Затишье, рутина или застой не означают конец отношений.
Когда мы были моложе, мы с трудом выдерживали затянувшееся молчание на свидании, не говоря уже о периоде времени, когда в отношениях все было просто ужасно.
С возрастом мы стали понимать, что необязательно делать из мухи слона, что можно подождать и посмотреть, прежде чем уходить из отношений, хлопнув дверью.
Во время недавнего кризиса среднего возраста я устроила „засаду“ своему мужу, с которым мы были вместе в течение 14 лет. Пока он, ничего не подозревая, смотрел свою тысячную передачу о Второй мировой войне на историческом канале, я объявила, что хочу сойтись с другим мужчиной.
„С каким другим мужчиной?“ — спросил он спокойно.
„Не знаю. Я его пока что не встретила“, — ответила я.
После этого мы сели и обсудили, как увеличить влечение друг к другу несмотря на хаос и детей и предприняли шаги, чтобы это произошло. Довольно забавно, что после того, как я просто сказала мужу о своих чувствах, они утихли, а потом вовсе изчезли.
Женщины постарше знают, что в отношениях бывают отливы и приливы. Не стоит паниковать каждый раз, когда вода отступает, обнажая песок.
5. Женщины старшего возраста нравятся себе гораздо больше.
Да, недовольство собой будет появляться время от времени. Но его жгучая сила сменится благодарностью. За то, что мы всё ещё здесь, что мы все еще учимся, что мы всегда будем в процессе работы, и это нормально.
Мы понимаем, что у нас с самими собой самые близкие отношения, которые у нас когда-либо будут, и что только мы являемся героями своей собственной истории. И мы знаем ещё одно: черные волоски в ушах можно выдернуть.
Шэннон Коллэри (Shannon Colleary) — авторка пяти книг, сценаристка фильма „To the stars“.