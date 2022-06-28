Вернитесь в форму после Иванова дня всего за мгновение
Праздничное застолье Иванова дня осталось позади, и вашему пищеварению необходимо что-то более легкое и приятное. Свежий и вкусный ассортимент Maxima полезен для пищеварения и доставляет удовольствие вкусовым рецепторам, повышает работоспособность и обеспечивает беззаботной отдых.
В теплые летние дни лучшая еда – та, которую легко и быстро готовить. Летние салаты, полезные смузи и легкие закуски не требуют много времени на приготовление и не отягощают желудок. Кроме того, эти вкусные блюда часто очень дешевы.
Легкое блюдо можно приготовить быстро
Овощной ассортимент Maxima заманчиво красочный, предлагает множество вкусных угощений и позволяет приготовить самые разнообразные летние блюда.
Будь то салат, суп-пюре или блюдо в воке – все они будут вкусными. Нарезанные сырые овощи с вкусным дип-соусом порадуют всех членов семьи и станут хорошим выбором как для перекуса, так и для вечера с друзьями.
Но если вам хочется накрыть стол с полезными блюдами, приложив еще меньше усилий, вы можете приобрести в Maxima продукты бренда „Качество мастеров“. Все, что вам нужно сделать, это красиво сервировать – и стол накрыт. А если вы очень голодны – ешьте хоть прямо из коробки!
Сознательный выбор на каждый день
Из повседневных продуктов питания Maxima предлагает и органические варианты – в ассортименте представлен широкий выбор органических и экопродуктов.
Попробуйте, например, нежирные цельнозерновые овсяные хлопья, муку из зеленой гречки, органическое молоко или сыр, а также органический свекольный или овощной суп. Вместо сладкого перекуса мы рекомендуем попробовать сырой батончик. Для приготовления еды можно использовать вместо более привычного рапсового масла кокосовое.
Органическая еда полезна и для детей. Вместо хлопьев для завтрака с высоким содержанием сахара можно попробовать органические ржаные хлопья с йогуртом.
Смузи для супермастеров!
Смузи – один из самых простых и вкусных вариантов летней еды. Всем детям нравится домашний смузи-бар, но смузи является разумным выбором и для взрослого человека, заботящегося о своем здоровье.
Готовить смузи – это буйство красок и радость хлопот на кухне!
Попробуйте этим летом положить в блендер разные ягоды. Из малины, клубники, черники и бананов получаются смузи с классическим вкусом, которые каждый можно разнообразить, исходя из своих вкусовых предпочтений.
А вот зеленый смузи – это настоящая витаминная бомба. Сочетайте, например, авокадо, шпинат, спаржу и банан в соответствии с вашими предпочтениями, и встретьте лето сияющим и лучезарным. Также рекомендуем следить за скидками Maxima на фрукты!
Все свежее и вкусное покупайте теперь в одном месте – в Maxima! Это недорогая продуктовая корзина и широкий выбор товаров для здоровья для всей семьи.