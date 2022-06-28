Врачи рассказали, как употребление вина сказывается на людях старше 40 лет
Медики назвали необычные побочные эффекты употребления вина людьми старше 40 лет, передает портал Eat This, Not That со ссылкой на врачей-диетологов.
Выяснилось, что у людей зрелого возраста этот напиток вызывает как положительные, так и отрицательные последствия. Диетолог Рэйчел Файн заявила, что вино может быть причиной обезвоживания.
„Поскольку алкоголь является мочегонным средством, его чрезмерное употребление выводит жидкость из организма. Уделяйте особое внимание регидратации“, – сказала эксперт.
Также врачи отметили, что у вина есть положительные свойства. Например, напиток благотворно сказывается на работе сердца. В возрасте 50-60 лет орган претерпевает большинство возрастных изменений, и своевременная забота о здоровье сердца поможет избежать проблем с ним в солидном возрасте. Как утверждают диетологи, небольшое количество вина улучшает работу сердца.