Опасно! Почему нельзя спать обнаженной в жару

По словам доктора, даже летом стоит надевать перед сном легкую хлопковую сорочку. Позже мнение Энтони Юна подтвердил еще один специалист, доктор Софи Босток, исследующая влияние сна на организм. Она рассказала, что, когда человек спит обнаженным в душную ночь, пот скапливается на его теле, а не впитывается в одежду. От этого температура тела увеличивается, а спать становится некомфортно. Кроме того, даже в жару, вспотев, можно простудиться и проснуться с болью в горле и насморком.

„Я советую обязательно надевать хлопковую пижаму — это намного лучше охладит тело, чем сон без нее“, — утверждает эксперт.

Софи Босток заметила, что наш организм чутко реагирует на повышение внешней температуры: чем жарче, тем медленнее выделяется мелатонин, необходимый для качественного отдыха. По словам специалиста, помочь может открытое окно, кондиционер или необычный лайфхак — постельное белье, охлажденное в морозилке. За несколько часов до сна положите простынь и пододеяльник в пакет и закройте в морозильнике. Ткань нагревается довольно долго: вы успеете глубоко уснуть и встанете гораздо более бодрыми, чем в обычное жаркое утро.

Выбирайте удобные модели пижам и сорочек, без декора, вышивок, карманов и излишней свободы. В духоте мы много ерзаем во сне: многочисленные завязки и бретельки спутаются и могут пережать кожу. Идеальным вариантом для летних ночей специалисты считают легкие костюмы — шорты и майку из хлопка или льна.