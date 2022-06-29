Нутрициолог назвала бюджетную замену красной рыбе
Получить жирные кислоты Омега-3 и легкоусвояемый белок, которым ценна дорогая красная рыба, можно не только из неё самоё. Об этом в беседе с „Газетой.Ru“ рассказала основатель Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ната Гончар.
По словам специалиста по питанию, скумбрия богата не только жирными кислотами, но йодом, магнием, цинком, витаминами A и D. „Она регулирует уровень гормонов, укрепляет иммунитет, одним словом, ничем не уступает красной рыбе. Зато стоит скумбрия в разы дешевле“, — отметила эксперт.
Второй бюджетной альтернативой семге и форели может стать печень трески. В 100 граммах этого продукта содержится 10-25 граммов Омега-3. „Поскольку минимальная суточная норма Омега-3 составляет 1-2,5 граммов, то достаточно добавить буквально небольшой кусочек печени с маслом в салат, чтобы употребить дневную норму“, — рассказала Гончар.