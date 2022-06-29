Нутрициолог назвала бюджетную замену красной рыбе

Получить жирные кислоты Омега-3 и легкоусвояемый белок, которым ценна дорогая красная рыба, можно не только из неё самоё. Об этом в беседе с „Газетой.Ru“ рассказала основатель Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ната Гончар.