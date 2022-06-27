Лучшие июньские блюда
Июнь радует нас первыми ягодами, фруктами и овощами. Какие полезные и вкусные блюда и напитки можно приготовить в этот месяц? — задаётся вопросом MyJane (разумеется, чтобы тут же ответить на него).
Первые блюда
Легкие супы – то, что надо. В летний период не стоит нагружать организм тяжелыми и сытными блюдами. Лучше выбирать легкие овощные первые блюда. Отличный вариант – холодные супы. Хотите приготовить суп на мясе? Следует отдать предпочтение курице.
Какие супы можно приготовить? Окрошку, холодник, гаспачо, различные овощные супы-пюре, куриные супы с овощами. Вот несколько вариантов нежирных и вкусных супов.
Гаспачо
Нарезать сладкий перец, три огурца, четыре томата. Добавить к овощам пару зубчиков чеснока, четверть нарезанной луковицы, немного оливкового масла, соль. Взбить в блендере. В тарелку можно добавить сухарики.
Свекольник
Нарезать свеклу кубиками, залить водой, добавить немного уксуса. Варить до готовности. Отдельно отварить кусочек мяса и три картофелины. Нарезать огурец, картошку, измельчить укроп и зеленый лук, мясо. Добавить свеклу и залить свекольным отваром. Подавать со сметаной.
Суп-пюре с яблоком и кабачком
Нарезать кабачок и лук-порей, залить водой. Варить почти до готовности. В конце приготовления добавить нарезанное яблоко, соль и перец. Через пять минут суп пюрировать. Подавать, посыпав тертым сыром.
Вторые блюда
Что приготовить на второе? Прекрасный выбор – овощные блюда. Рагу, соте, овощные голубцы, запеканки помогут утолить голод и насытить организм витаминами и минералами. Можно выбирать любые сезонные овощи на свой вкус.
Если хотите приготовить что-то из мяса, стоит отдать предпочтение телятине, курице, индейке, говядине. Можно приготовить рулетики из телятины с овощами, куриные котлеты с добавлением кабачка или капусты, запечь куриную грудку, добавив любые овощи, рагу с говядиной.
Рыба подойдет лучше мяса, поскольку она более легкая, но при этом хорошо насыщает. Можно просто запекать ее с травами или овощами, можно отварить ее на пару и подать с соусом или салатом, а можно приготовить рулетики с овощами из филе.
Запеченное куриное филе
Куриное филе посолить и поперчить, сделать надрезы, но не до конца. Нарезать кружками помидоры и сладкий перец, нарубить укроп. В каждый надрез вставить перец и томат, посыпать укропом. Завернуть в фольгу и запечь.
Рагу
Нарезать два кабачка, стручковую фасоль, три разноцветных сладких перца, пару томатов, морковь и луковицу произвольно. Слегка обжарить лук и морковь, добавить кабачки и фасоль. Через пять минут добавить сладкий перец. Потушить десять минут, добавить томаты, ароматные травы, соль и перец. Через 5-7 минут можно снимать с огня.
Запеканка из кабачков
Нарезать два кабачка кружочками, запечь в течение 10-15 минут в духовке. Выложить их в форму, посыпать рубленым укропом, полить смесью из яйца, сметаны и молока. Запекать примерно 12 минут.
Рыба с сальсой
Филе рыбы замариновать на час в смеси белого сухого вина, оливкового масла и соли. Затем обжарить или запечь. Приготовить сальсу: томаты черри выложить на сковороду и томить до мягкости, затем добавить красный винный уксус, соль и сахар. Через две минуты снять с огня, добавить измельченную петрушку и нарезанные оливки. Подать сальсу к рыбе.
Закуски и салаты
Конечно, салаты и закуски лучше делать овощные. Рулетики из кабачков, овощные оладьи, бутерброды с сыром, овощами и зеленью, кабачки в кляре, помидоры, фаршированные сыром, зеленью и сметаной – вариантов очень много.
Кабачки в кляре
Нарезать кабачок кружками, посолить, поперчить. Сделать кляр из яиц, сметаны и муки. Окунать в кляр с двух сторон и обжаривать.
Салат овощной с сыром
Нарезать три томата, измельчить петрушку и укроп, 60 г брынзы. Все смешать, заправить солью и оливковым маслом, посыпать кунжутом.
Выпечка и десерты
Обязательно стоит воспользоваться обилием ягод. Можно приготовить оладьи с клубникой, десерт из творога, черники и банана, тарт или мороженое из красной смородины и сливок.
Пирог с абрикосами
Соединить пару яиц с 50 г сахара. Добавить щепотку соли, 100 г мягкого творога, 12 г разрыхлителя, пару столовых ложек растительного масла и 200 г муки. Тесто оставить в холодильнике на полчаса. Затем выложить в форму, сделав бортики. Сверху выложить половинки абрикосов, ягоды красной смородины.
Смешать три взбитых яйца, 75 г сахара, 100 мл сливок, 40 г ванильного пудинга и залить массой пирог. Выпекать примерно сорок минут.
Клубничный десерт
Стакан клубники проварить с 50 г сахара, добавив немного бальзамического уксуса. Добавить кусочек сливочного масла, после взбить блендером. Лист слоеного теста раскатать и выпечь, раскрошить. Приготовить заварной крем: нагреть 300 мл молока, добавить смесь из яйца, 30 г муки и 60 г муки, проварить до загустения. Выложить в креманки клубнику, крошки и крем. Слои повторить.