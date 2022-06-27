Лучшие июньские блюда

Первые блюда

Легкие супы – то, что надо. В летний период не стоит нагружать организм тяжелыми и сытными блюдами. Лучше выбирать легкие овощные первые блюда. Отличный вариант – холодные супы. Хотите приготовить суп на мясе? Следует отдать предпочтение курице.

Какие супы можно приготовить? Окрошку, холодник, гаспачо, различные овощные супы-пюре, куриные супы с овощами. Вот несколько вариантов нежирных и вкусных супов.

Гаспачо

Нарезать сладкий перец, три огурца, четыре томата. Добавить к овощам пару зубчиков чеснока, четверть нарезанной луковицы, немного оливкового масла, соль. Взбить в блендере. В тарелку можно добавить сухарики.

Свекольник

Нарезать свеклу кубиками, залить водой, добавить немного уксуса. Варить до готовности. Отдельно отварить кусочек мяса и три картофелины. Нарезать огурец, картошку, измельчить укроп и зеленый лук, мясо. Добавить свеклу и залить свекольным отваром. Подавать со сметаной.

Суп-пюре с яблоком и кабачком

Нарезать кабачок и лук-порей, залить водой. Варить почти до готовности. В конце приготовления добавить нарезанное яблоко, соль и перец. Через пять минут суп пюрировать. Подавать, посыпав тертым сыром.

Вторые блюда

Что приготовить на второе? Прекрасный выбор – овощные блюда. Рагу, соте, овощные голубцы, запеканки помогут утолить голод и насытить организм витаминами и минералами. Можно выбирать любые сезонные овощи на свой вкус.



Если хотите приготовить что-то из мяса, стоит отдать предпочтение телятине, курице, индейке, говядине. Можно приготовить рулетики из телятины с овощами, куриные котлеты с добавлением кабачка или капусты, запечь куриную грудку, добавив любые овощи, рагу с говядиной.



Рыба подойдет лучше мяса, поскольку она более легкая, но при этом хорошо насыщает. Можно просто запекать ее с травами или овощами, можно отварить ее на пару и подать с соусом или салатом, а можно приготовить рулетики с овощами из филе.

Запеченное куриное филе