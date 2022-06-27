Гороскоп на июль 2022 года для всех знаков Зодиака

У Близнецов в июле будет достаточно воли и энтузиазма наслаждаться жизнью в полной мере. Будет шанс заявить о себе миру. Однако, не следует зацикливаться на своей личности. Постарайтесь контролировать свои эмоции и принимайте свои слабости. Близнецам будет удаваться работа над несколькими задачами одновременно, причем, довольно успешная. Постарайтесь не наломать дров в отношениях: вам может показаться, что выхода нет, но он будет, просто чуть позже. Постарайтесь разобраться в своих чувствах и найти баланс. Будьте умерены в питании, постарайтесь не переедать. Возможно, Близнецам придется бороться с лишним весом. После Новолуния 28 июля у Близнецов могут появиться новые возможности для увеличения доходов. Идеальный момент навести порядок в сфере финансов и личного и семейного бюджета.

В июле 2022 у Тельцов основным вопросом встанет потребность в безопасности: как материальной, так и эмоциональной. В этот период будет хорошо приобрести себе что-то, о чем давно мечтали, и сделать подарок близким. Однако, не будьте сильно расточительны. Очень хороший период задуматься о собственном проекте, который будет способствовать самореализации. Ум у Тельцов будет работать на полную, а умение договариваться с людьми поможет урегулировать все организационные вопросы. В июле Тельцы будут очень сосредоточены на своем внешнем виде. Возможно, даже захотят внести изменения. Постарайтесь вовремя ложиться спать и хорошо питаться. Не стоит вступать в споры и конфликты, шансов выйти из ни победителем у вас не будет. В день Новолуния 29 июля Тельцы узнают какую-то очень важную для них новость или информацию, которая поможет решить давно существующую проблему.

В июле у Овнов появится желание учиться, развиваться, улучшать свои знания и самосовершенствоваться. Не стоит отказываться от участия в различных встречах и мероприятиях. В этом месяце Овны смогут наконец погасить все свои долги и поправить свое материальное положение. Июль — отличный месяц для начала тренировок и в целом следует проявить внимание к своему здоровью. Полнолуние 13 июля трансформирует цели и желания Овнов. Некоторые представители знака могут сильно разочароваться в прежних ориентирах. В целом, в жизни Овна за этот месяц пройдут ощутимые обновления. В отношениях со своим спутником не стоит перегибать палку, будьте более сдержанны.

Рак

В июле Ракам придется вернуться к проблемам из прошлого, которые они успели забыть. Могут возникать стрессовые ситуации, что даст ощущение, что энергии не хватает ни на что. Ракам потребуется больше времени проводить в одиночестве, таким образом будет легче очистить свою жизнь от негатива. Могут появиться новые партнеры, друзья и клиенты. Новые идеи пока лучше придержать при себе. Хорошее время провести время с друзьями. Очень много сил будет уходить в работу ради достижения поставленных целей. Некоторые Раки задумаются о смене профессии. Сейчас идеальное время избавиться от вредных привычек. В день Новолуния 28 июля для Раков наступает персональный звездный час: у вас появится много возможностей, постарайтесь их не упустить.

Лев

Львам в июле 2022 года следует больше внимания уделять отдыху. Проанализируйте свою жизнь: что вам мешает идти к цели, что вас утомляет и что препятствует. Не начинайте новые проекты, лучше заняться генеральной уборкой в доме. Используйте свободное время, чтобы подумать о том, чего вам не хватает. Заявить о своих потребностях Львы смогут открыто уже в конце месяца. Отношения с партнером могут выйти на новый уровень. Энергии месяца простимулируют ваши амбиции и желание получить признание за свои достижения. Можно смело отправиться на тренировки или начать диету для улучшения своей физической формы. Новолуние 28 июля заставит Львов изменить свои взгляды и переосмыслить всю их жизнь. Пришло время преображения.

Дева