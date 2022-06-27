Гороскоп на июль 2022 года для всех знаков Зодиака
На этот раз госроскоп на месяц для всех знаков зодиака представляет украинский телеканал 1+1. Он и расскажет, чего ждать от второго месяца лета этого года.
Овен
В июле у Овнов появится желание учиться, развиваться, улучшать свои знания и самосовершенствоваться. Не стоит отказываться от участия в различных встречах и мероприятиях. В этом месяце Овны смогут наконец погасить все свои долги и поправить свое материальное положение. Июль — отличный месяц для начала тренировок и в целом следует проявить внимание к своему здоровью. Полнолуние 13 июля трансформирует цели и желания Овнов. Некоторые представители знака могут сильно разочароваться в прежних ориентирах. В целом, в жизни Овна за этот месяц пройдут ощутимые обновления. В отношениях со своим спутником не стоит перегибать палку, будьте более сдержанны.
Телец
В июле 2022 у Тельцов основным вопросом встанет потребность в безопасности: как материальной, так и эмоциональной. В этот период будет хорошо приобрести себе что-то, о чем давно мечтали, и сделать подарок близким. Однако, не будьте сильно расточительны. Очень хороший период задуматься о собственном проекте, который будет способствовать самореализации. Ум у Тельцов будет работать на полную, а умение договариваться с людьми поможет урегулировать все организационные вопросы. В июле Тельцы будут очень сосредоточены на своем внешнем виде. Возможно, даже захотят внести изменения. Постарайтесь вовремя ложиться спать и хорошо питаться. Не стоит вступать в споры и конфликты, шансов выйти из ни победителем у вас не будет. В день Новолуния 29 июля Тельцы узнают какую-то очень важную для них новость или информацию, которая поможет решить давно существующую проблему.
Близнецы
У Близнецов в июле будет достаточно воли и энтузиазма наслаждаться жизнью в полной мере. Будет шанс заявить о себе миру. Однако, не следует зацикливаться на своей личности. Постарайтесь контролировать свои эмоции и принимайте свои слабости. Близнецам будет удаваться работа над несколькими задачами одновременно, причем, довольно успешная. Постарайтесь не наломать дров в отношениях: вам может показаться, что выхода нет, но он будет, просто чуть позже. Постарайтесь разобраться в своих чувствах и найти баланс. Будьте умерены в питании, постарайтесь не переедать. Возможно, Близнецам придется бороться с лишним весом. После Новолуния 28 июля у Близнецов могут появиться новые возможности для увеличения доходов. Идеальный момент навести порядок в сфере финансов и личного и семейного бюджета.
Рак
В июле Ракам придется вернуться к проблемам из прошлого, которые они успели забыть. Могут возникать стрессовые ситуации, что даст ощущение, что энергии не хватает ни на что. Ракам потребуется больше времени проводить в одиночестве, таким образом будет легче очистить свою жизнь от негатива. Могут появиться новые партнеры, друзья и клиенты. Новые идеи пока лучше придержать при себе. Хорошее время провести время с друзьями. Очень много сил будет уходить в работу ради достижения поставленных целей. Некоторые Раки задумаются о смене профессии. Сейчас идеальное время избавиться от вредных привычек. В день Новолуния 28 июля для Раков наступает персональный звездный час: у вас появится много возможностей, постарайтесь их не упустить.
Лев
Львам в июле 2022 года следует больше внимания уделять отдыху. Проанализируйте свою жизнь: что вам мешает идти к цели, что вас утомляет и что препятствует. Не начинайте новые проекты, лучше заняться генеральной уборкой в доме. Используйте свободное время, чтобы подумать о том, чего вам не хватает. Заявить о своих потребностях Львы смогут открыто уже в конце месяца. Отношения с партнером могут выйти на новый уровень. Энергии месяца простимулируют ваши амбиции и желание получить признание за свои достижения. Можно смело отправиться на тренировки или начать диету для улучшения своей физической формы. Новолуние 28 июля заставит Львов изменить свои взгляды и переосмыслить всю их жизнь. Пришло время преображения.
Дева
Девы в июле 2022 будут сконцентрированы на своем будущем и на своих целях, вернее на том, как они сами их видят и понимают. Весь месяц будет богат на события, однако никакой конкретики и ясности в вопросах волнующих Дев, не намечается. Вероятны новые знакомства с влиятельными людьми. Пора внести изменения в собственную жизнь и убрать из нее все, чем вы не довольны. Период. когда нужно меньше размышлять и больше действовать. Хорошо заняться творчеством, наладить отношения с детьми, или со своим внутренним ребенком. Проведите этот месяц, отдыхая от общения с большим количеством людей и набираясь сил перед следующим рывком.
Весы
В июле Весам стоит сфокусировать свое внимание на вопросах карьеры и роли в обществе. Самое время подумать, чего вы хотите достичь через 10 лет и делаете ли вы шаги к своей мечте уже сейчас. Проанализировав, внесите изменения в вой жизненный план. У Весов будет время пообщаться с родителями, и при необходимости получить от них важный совет и поддержку. Возможно, доходы в этом месяце немного сократятся, но это будет временно. Вполне возможно заграничное путешествие. Может появиться желание заняться каким-то экстремальным видом спорта или освоить вождение автомобиля. В этом месяце важно завершить процессы, связанные с домом и семьей. У вас может появиться новая идея или желание, и вы поставите новые цели.
Скорпион
Гороскоп предсказывает Скорпиону в июле мысли о длительном путешествии за границу, а возможно и об эмиграции. В этот период у вас появятся новые знакомые или друзья-иностранцы. Удача будет на стороне Скорпионов в июле 2022 года. Может появиться идея поступить в университет для получения дополнительного образования. Скорпионам важно приступить к реализации своих долгосрочных планов. Отношения с партнером в этом месяце приобретут новую глубину. Следует быть очень осторожными со своими эмоциями. Следите за своим питанием и придерживайтесь диеты, иначе у вас могут появиться воспалительные процессы в кишечнике. Новолуние 28 июля инициирует процессы, связанные с карьерой. Возможны командировки и расширение бизнеса до международного уровня.
Стрелец
Стрельцы в июле будут решительны, как никогда. Самое время внести значительные изменения в свою жизнь. Обращайте внимание на знаки и подсказки судьбы. В этом месяце возможны красивые романтические отношения. Полнолуние 13 июля вскроет вопросы вашего благосостояния. Если вы недовольны своими доходами, может пострадать ваша самооценка. Новолуние 28 июля же поставит вопрос поиска смысла жизни. Кому-то станут актуальны вопросы духовного развития, расширения кругозора.
Козерог
В июле у Козерогов на первом плане будут вопросы взаимоотношений: с родными, близкими, партнерами, друзьями коллегами, детьми. Особенно важны будут именно совместные взаимодействия. Постарайтесь насладиться каждым моментом вашей жизни в этом месяце. У Козерогов буде много творческой энергии, которую необходимо обязательно реализовать. Будьте внимательнее к потребностям близких. Возможны кризисы и процессы трансформации в конце месяца. Новолуние 28 июля может вывести ваши отношения на новый, глубокий уровень.
Водолей
Чем бы не занимались Водолеи в июле 2022 года, они будут добиваться наилучших результатов. Однако, стоит отказаться от перфекционизма, он может заметно усложнить жизнь. Водолею будет очень важно чувствовать себя полезным и получать признание. Все мысли Водолеев в июле будут носить сугубо практический характер. Необходимо быть сдержанными в выражении собственных чувств и проявлять активность только дома. Хорошее время наладить комфорт дома, добавить жилью немного уюта. Пора решить свои внутренние проблемы, это поможет вам исцелиться от ран прошлого. Водолеям стоит немного отдохнуть и вовремя ложиться спать. Одинокие Водолеи остро ощутят свое положение в этом месяце. Постарайтесь найти себе занятие по душе, чтобы хоть как-то восполнить пустоту.
Рыбы
Рыбы в июле 2022 года будут весьма креативны. У представителей знака будет много идей и желания вкладывать свои силы в творчество и искусство. Рыбы просто будут получать удовольствие от жизни, возможно, даже отправятся в долгожданный отпуск. В целом, весь июль Рыбы будут очень далеко от серьезных дел. В личной жизни серьезных изменений не предвидится. Хорошо посетить стоматолога и заняться лечением зубов. Новолуние 28 июля затронет вопросы здоровья и трудовых отношений. Вполне возможно, что эти два вопроса окажутся взаимосвязаны.