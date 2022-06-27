Датская принцесса забрала сына из престижной школы: причиной стало творившееся там насилие

Датские принц и принцесса решили, что их сыну пора сменить место обучения, когда начали распространяться слухи о предпологаемом насилии в школе Херлуфсхольм. Принцесса Мэри сообщает, что их дочь, Изабелла, также не будет продолжать образование в Херлуфсхольме, как планировалось изначально.

„Школьный путь наших детей, Кристиана и Изабеллы, очень важен для нас как родителей“, - заявила королевская чета в воскресенье, - „Поскольку достоянием общественности стали столь печальные новости, нам необходимо серьезно все обдумать“.

Бывшие ученики школы-интерната Херлуфсхольм недавно рассказали о себе в документальном фильме, признавшись, что в школьные годы подвергались домогательствам и насилию. Четыре ученика были исключены из школы за издевательства и съемку насильственных действий на видео.

16-летний принц Кристиан никак не связан с этими обвинениями. „Это было трудное решение, но мы должны смотреть на общую картину и действовать в соответствии с нашей позицией, - сообщили его родители. - Поэтому мы решили, что Кристиан больше не будет продолжать обучение в Херлуфсхольме, и принцесса Изабелла также перейдет в другую школу после окончания летних каникул“.

„Как родители, мы желаем, чтобы наши дети ходили в школу, где каждый ребенок находится в безопасности и хорошо себя чувствует“, — добавили Мэри и Фредрик под конец.

Херлуфсхольм был основан почти 500 лет назад и первоначально предназначался для детей дворянского происхождения. Школу окончили многие политики и члены королевских семей. Директор школы Миккель Кьелльберг был уволен сразу же после того, как стало известно об этих ужасных событиях.