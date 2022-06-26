3 интимных эксперимента, которых жаждут мужчины и боятся женщины

Кульгавчук рекомендует не избегать сексуальных фантазий в отношениях, так как ни к чему хорошему это не приведет, но обсуждать их и попробовать найти способ встроить в свою интимную рутину.

„Люди часто годами живут с фантазиями, опасаясь раскрыться и довериться партнеру, боясь осуждения, ухудшения отношений, а порой и реализуя свои фантазии с другими партнерами. Именно из-за этого могут происходить адюльтеры, причем с обеих сторон“, — говорит врач.

Женщины, указывает он, более всего нуждаются в стабильности, нежности, чувстве защищенности, глубине отношений, любви, а не в акробатических экспериментах и испытании себя и мира на прочность — поэтому они могут отказываться от следующих трех экспериментов.

Анальный секс. Его много в порнографии, но в реальности рады ему не все женщины. „Дам смущают вопросы гигиены, банальная боль, небеспочвенные опасения за свое анальное здоровье и нежелание знакомиться с такой наукой, как проктология“, — говорит Кульгавчук.

Секс втроем с еще одной женщиной. Но современных женщин не устраивает статус „наложницы“, ублажающей мужчину в числе себе подобных. Они рассматривают других женщин не как членов дружного гарема, а как конкуренток.

„Рискованный“ секс. Его любят молодые мужчины: они склоняют девушек к интиму в кинотеатре, городском парке, в тесной кабинке самолета, уговаривают их на элементы БДСМ.