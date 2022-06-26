Аллерголог назвала суточную норму потребления свежих фруктов и ягод

Специалист также сообщила, что пациенты часто жалуются на аллергию на красные ягоды, прежде всего на клубнику, землянику и малину. Она пояснила, что реакция организма обусловлена высоким содержанием в красных ягодах гистамина, который способен вызвать кожный зуд, покраснение и сыпь, отек и зуд в ротовой полости, а также тошноту, рвоту, диарею и боли в животе.

При этом встречаются и случаи тяжелой аллергии — анафилаксии на клубнику, малину, а также персики, абрикосы. Такая аллергия выражается общей слабостью вплоть до потери сознания, коллапсом, бронхоспазмом, сказала врач. По ее словам, эти симптомы могут угрожать жизни.

Рекомендуемая суточная доза для здорового взрослого человека — в среднем 400 граммов, или 10-16 крупных ягод клубники. „Для детей от года до трех до восьми крупных ягод клубники“, — сказала доктор Жукова.