Пить много вредно! Даже воду

„Лишняя вода сначала всасывается в кровоток, а затем отфильтровывается почками и выводится из организма в виде мочи. Почки обычного здорового взрослого человека могут удалять до одного литра воды в час. Если в течение нескольких часов потреблять свыше этого количества, возникнет риск водной интоксикации и других побочных эффектов“, — сказал Бол.

Эксперт перечислил признаки, указывающие на водную интоксикацию

Тошнота и рвота.

Спутанность сознания.

Забывчивость.

Головная боль.

Медик подчеркнул, что организму, пострадавшему от избытка воды нужна помощь. Если состояние гипонатриемии (водной интоксикации) начнет прогрессировать, его последствием могут стать очень тяжелые симптомы – галлюцинации, судороги, нарушенная речь, слабость, мышечные спазмы, ухудшение работы мозга, кома.

Доктор Бол добавил, что риск пострадать от опасных последствий выпиваемой в большом количестве воды особенно высок у тех, кто постоянно утоляет жажду водой в условиях физических нагрузок или экстремальной жары без дополнительной минерализации организма. Кроме того, возможны проблемы с психикой, из-за которых вода потребляется в чрезмерных дозах.