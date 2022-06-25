Красота и здоровье
25.06.2022, 16:30

Пить много вредно! Даже воду

 
water
water
ФОТО: Photo by Daniele Levis Pelusi on Unsplash

Если вода выпивается в слишком большом количестве, это чревато опасными для здоровья последствиями, напоминают эксперты. Выпиваемая в большом количестве вода может в первую очередь навредить почкам, сообщают „ИноСМИ“, ссылаясь на мнение эксперта, доктора Майка Бола.

„Лишняя вода сначала всасывается в кровоток, а затем отфильтровывается почками и выводится из организма в виде мочи. Почки обычного здорового взрослого человека могут удалять до одного литра воды в час. Если в течение нескольких часов потреблять свыше этого количества, возникнет риск водной интоксикации и других побочных эффектов“, — сказал Бол.

Эксперт перечислил признаки, указывающие на водную интоксикацию

  • Тошнота и рвота.

  • Спутанность сознания.

  • Забывчивость.

  • Головная боль.

Медик подчеркнул, что организму, пострадавшему от избытка воды нужна помощь. Если состояние гипонатриемии (водной интоксикации) начнет прогрессировать, его последствием могут стать очень тяжелые симптомы – галлюцинации, судороги, нарушенная речь, слабость, мышечные спазмы, ухудшение работы мозга, кома.

Доктор Бол добавил, что риск пострадать от опасных последствий выпиваемой в большом количестве воды особенно высок у тех, кто постоянно утоляет жажду водой в условиях физических нагрузок или экстремальной жары без дополнительной минерализации организма. Кроме того, возможны проблемы с психикой, из-за которых вода потребляется в чрезмерных дозах.

RusDelfi
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