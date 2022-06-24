4 причины как можно чаще есть сало и 3 причины этого не делать
Исследований влияния сала на человека не существует. Но доказано, что оно содержит полезные вещества. Однако при этом может быть и вредным, — формулирует проблему Лайфхакер. Как быть с этим, решать придётся самостоятельно.
Почему сало может быть полезно
1. Можно укрепить сосуды и снизить холестерин
В 100 г сала содержится 71,4 г жиров, из которых 21,4 г „вредных“ насыщенных и 71 мг холестерина. Но ещё больше там „хороших“ ненасыщенных, таких как линолевая, арахидоновая и другие кислоты.
Линолевая кислота играет особую роль в работе сердца, а также снижает холестерин. Она необходима для профилактики кардиологических нарушений и болезней сосудов.
2. Можно улучшить работу мозга и мышц
Арахидоновой кислоты в свином жире больше, чем в жире других животных, — 180 мг на 100 г. И даже больше, чем в мясе.
Арахидоновая кислота нужна для правильной работы мозга и мышц. Она участвует во многих физиологических процессах.
3. Можно получить витамины
В сале есть витамины A, D, E, B3 и микроэлементы, например цинк, железо, медь и фосфор. Не то чтобы этот продукт полностью покрывал потребности организма, но он может быть дополнением к обычному питанию.
4. Можно вылечить инфекции дыхательных путей
У этого метода нет научных доказательств. Но в народной медицине часто советуют добавлять топлёное сало в еду или напитки, а также мазать им пятки, чтобы справиться с кашлем и простудой. Правда, целебными свойствами наделяют только внутренний жир, а не подкожный.
Даже если этот метод кому‑то помогает, не нужно заменять им лечение у врача. При желании можно использовать такие рецепты в качестве вспомогательной терапии.
Почему лучше не злоупотреблять салом
Как и преимущества, недостатки сала объясняются его составом, а также возможными проблемами с качеством.
1. Можно набрать вес
Сало очень калорийный продукт. В 100 г около 700 ккал — точное количество зависит от жирности свинины и наличия мясной прослойки. И если есть сало с хлебом или закусывать им крепкие напитки, можно увлечься и получить за один приём пищи суточную норму калорий. Регулярные посиделки в таком формате точно навредят фигуре.
2. Можно заработать отёки
В 100 г солёного сала — 3 570 мг натрия, а значит, около 8 г соли. Притом что рекомендованная суточная доза — не больше 5 г. Поэтому избыток сала может вызвать отёки и другие осложнения, связанные со злоупотреблением солью.
3. Можно заразиться паразитами
В свином мясе, особенно домашнем, могут жить личинки паразитов, например свиного цепня. Сало не подвергается термической обработке. Поэтому те, кто его ест, рискуют заразиться.
Сколько сала можно есть без вреда для здоровья
Ответить точно на этот вопрос не получится, потому что нет исследований на эту тему. Но некоторые врачи советуют один кусочек весом до 12 г на завтрак.