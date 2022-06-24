4 причины как можно чаще есть сало и 3 причины этого не делать

Почему сало может быть полезно

1. Можно укрепить сосуды и снизить холестерин

В 100 г сала содержится 71,4 г жиров, из которых 21,4 г „вредных“ насыщенных и 71 мг холестерина. Но ещё больше там „хороших“ ненасыщенных, таких как линолевая, арахидоновая и другие кислоты.

Линолевая кислота играет особую роль в работе сердца, а также снижает холестерин. Она необходима для профилактики кардиологических нарушений и болезней сосудов.

2. Можно улучшить работу мозга и мышц

Арахидоновой кислоты в свином жире больше, чем в жире других животных, — 180 мг на 100 г. И даже больше, чем в мясе.

Арахидоновая кислота нужна для правильной работы мозга и мышц. Она участвует во многих физиологических процессах.

3. Можно получить витамины

В сале есть витамины A, D, E, B3 и микроэлементы, например цинк, железо, медь и фосфор. Не то чтобы этот продукт полностью покрывал потребности организма, но он может быть дополнением к обычному питанию.

4. Можно вылечить инфекции дыхательных путей

У этого метода нет научных доказательств. Но в народной медицине часто советуют добавлять топлёное сало в еду или напитки, а также мазать им пятки, чтобы справиться с кашлем и простудой. Правда, целебными свойствами наделяют только внутренний жир, а не подкожный.

Даже если этот метод кому‑то помогает, не нужно заменять им лечение у врача. При желании можно использовать такие рецепты в качестве вспомогательной терапии.

Почему лучше не злоупотреблять салом

Как и преимущества, недостатки сала объясняются его составом, а также возможными проблемами с качеством.

1. Можно набрать вес

Сало очень калорийный продукт. В 100 г около 700 ккал — точное количество зависит от жирности свинины и наличия мясной прослойки. И если есть сало с хлебом или закусывать им крепкие напитки, можно увлечься и получить за один приём пищи суточную норму калорий. Регулярные посиделки в таком формате точно навредят фигуре.

2. Можно заработать отёки