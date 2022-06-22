На конкурсе Mrs Universe Эстонию представляет Анна Микконен

Конкурс Mrs Universe — один из самых престижных мировых конкурсов красоты. Порядка 100 прекрасных и успешных женщин со всех уголков мира в течение недели будут показывать себя и свои таланты, разговаривать о мире и насилии, жизни и будущем. Конкурс ставит целью доказать, что физическая красота — это лишь одна из составляющих привлекательности человека. Победительницей может стать только целостная личность, которая не просто женщина, жена и мама, но и добилась чего-то в жизни общества.

По словам Анны Микконен, которая представляет Эстонию на этом конкурсе, своим участием она хочет привлечь внимание к проблеме насилия в семье. „Ни для кого не секрет, что в XXI веке насилие в семье все еще не искоренено. Сначала кто-то считает, что можно ударить ребенка: это ведь „во благо“. Затем кто-то ударит женщину: „сама напросилась“. А потом подобные люди оправдывают любую агрессию, насилуют и убивают мирное население под лозунгами „это мы вас освобождаем“, — сказала Анна. „На конкурсе я покажу ролик: это реальная история моего близкого человека“, добавила она, пояснив, что срежиссировал и смонтировал его военный беженец из Мариуполя Иван Завражнов, который видел и на себе прочувствовал все ужасы войны. Посмотрев его можно здесь.

„Также на конкурсе Mrs Universe 2021 будут и привычные составляющие конкурсов красоты: дефиле в купальнике, конкурс талантов, выход в национальном костюме и вечерних платьях“, — рассказала Анна Микконен.

Анна представляла нашу страну на многих конкурсах красоты и обладает многими престижными титулами. Помимо этого она руководит реабилитационным центром для детей с особыми потребностями „Lootus Õnnele“. Анна помогает не только детям, но и в качестве партнёра Социального департамента — военным беженцам из Украины. Она воспитывает трёх дочерей, а в свободное время занимается благотворительностью и спортом.

