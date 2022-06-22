На конкурсе Mrs Universe Эстонию представляет Анна Микконен
Сегодня в Сеуле стартует один из самых престижных конкурсов красоты Mrs Universe 2021 (он должен был пройти в ноябре прошлого года, но был перенесён из-за пандемии). Эстонию на нём представляет таллиннка Анна Микконен из модельного агентства Angel Models Agency. Всего на конкурс заявлено порядка 100 участниц от 18 до 55 лет из всех уголков мира.
Конкурс Mrs Universe — один из самых престижных мировых конкурсов красоты. Порядка 100 прекрасных и успешных женщин со всех уголков мира в течение недели будут показывать себя и свои таланты, разговаривать о мире и насилии, жизни и будущем. Конкурс ставит целью доказать, что физическая красота — это лишь одна из составляющих привлекательности человека. Победительницей может стать только целостная личность, которая не просто женщина, жена и мама, но и добилась чего-то в жизни общества.
По словам Анны Микконен, которая представляет Эстонию на этом конкурсе, своим участием она хочет привлечь внимание к проблеме насилия в семье. „Ни для кого не секрет, что в XXI веке насилие в семье все еще не искоренено. Сначала кто-то считает, что можно ударить ребенка: это ведь „во благо“. Затем кто-то ударит женщину: „сама напросилась“. А потом подобные люди оправдывают любую агрессию, насилуют и убивают мирное население под лозунгами „это мы вас освобождаем“, — сказала Анна. „На конкурсе я покажу ролик: это реальная история моего близкого человека“, добавила она, пояснив, что срежиссировал и смонтировал его военный беженец из Мариуполя Иван Завражнов, который видел и на себе прочувствовал все ужасы войны. Посмотрев его можно здесь.
„Также на конкурсе Mrs Universe 2021 будут и привычные составляющие конкурсов красоты: дефиле в купальнике, конкурс талантов, выход в национальном костюме и вечерних платьях“, — рассказала Анна Микконен.
Анна представляла нашу страну на многих конкурсах красоты и обладает многими престижными титулами. Помимо этого она руководит реабилитационным центром для детей с особыми потребностями „Lootus Õnnele“. Анна помогает не только детям, но и в качестве партнёра Социального департамента — военным беженцам из Украины. Она воспитывает трёх дочерей, а в свободное время занимается благотворительностью и спортом.