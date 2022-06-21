Что съесть, чтобы продлить молодость

В первую очередь, в рационе должны быть всегда в достаточном количестве овощи и фрукты, а также свежая зелень. Это главные источники витаминов A, С и группы В, а также клетчатки.



Следите за тем, чтобы в вашей тарелке регулярно появлялось нежирное мясо и печень, предпочтение говяжьей. Это гарантия поступления в организм белка и важного минерала — железа.



Не отказывайтесь от рыбы и других морепродуктов, они богаты витаминами группы В и полезными жирными полиненасыщенными кислотами. Также морепродукты снабдят вас цинком, натуральной омегой. Это залог красивой и эластичной кожи.



Выбирая крупы, отдавайте предпочтение цельнозерновым, макароны — только из твердых сортов пшеницы. Хлеб — отрубной.



Не игнорируйте орехи, это кладезь полезных жиров и антиоксидантов (витамины Е и Н).