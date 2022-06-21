Красота и здоровье
21.06.2022, 14:10

Что съесть, чтобы продлить молодость

 
shrimp
shrimp
ФОТО: Photo by Ryan Concepcion on Unsplash

О продлении молодости и отсрочке старости мечтают все, причем не только женщины, но и мужчины. Ведь молодость — это не только внешняя красота, а еще и здоровье, легкость и хорошее самочувствие, — рассуждает Medikforum. Нутрициолог, диетолог Екатерина Новикова перечислила, что обязательно должно присутствовать в меню для сохранения красоты и молодости.

„Главные витамины для сохранения красоты и здоровья кожи — это омега-3 и селен. Но помимо витаминов и натуральных добавок, не забываем о полезных для кожи продуктах, которые должны быть в вашем ежедневном меню“, — отмечает специалист.

В первую очередь, в рационе должны быть всегда в достаточном количестве овощи и фрукты, а также свежая зелень. Это главные источники витаминов A, С и группы В, а также клетчатки.

Следите за тем, чтобы в вашей тарелке регулярно появлялось нежирное мясо и печень, предпочтение говяжьей. Это гарантия поступления в организм белка и важного минерала — железа.

Не отказывайтесь от рыбы и других морепродуктов, они богаты витаминами группы В и полезными жирными полиненасыщенными кислотами. Также морепродукты снабдят вас цинком, натуральной омегой. Это залог красивой и эластичной кожи.

Выбирая крупы, отдавайте предпочтение цельнозерновым, макароны — только из твердых сортов пшеницы. Хлеб — отрубной.

Не игнорируйте орехи, это кладезь полезных жиров и антиоксидантов (витамины Е и Н).

RusDelfi
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