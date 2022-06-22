ТОП-5 продуктов для приготовления на гриле, которые удивят вкусом всю компанию
На этой неделе в Эстонии только ленивый не будет праздновать Яанов день. Люди собираются компаниями на природе и, конечно, жарят мясо, овощи, рыбу и т.д. Но что делать, если традиционные шашлыки уже надоели и хочется удивить какими-нибудь новыми и интересными вкусами? Недавно открывшийся в Таллинне магазин Promo Cash&Carry на Tuisu 30, который известен своим широким выбором продуктов, предлагает необычные и вкусные варианты для гриля!
1. Тигровые креветки, размер 13-15. В панцире лучше: не вытекает сок.
Рецепт от bestchef.ee: Если креветки заморожены, их нужно разморозить естественным способом — в холодильнике. Это может занять от 5 до 12 часов, в зависимости от объёма и размера креветок. В блендере готовим маринад: чеснок, листья петрушки, растительное масло, соль, перец и немного перца чили размалываем до состояния пюре. Заливаем креветки полученной смесью и даём промариноваться в течение 2-3 часов. Если креветки предварительно очищены, тогда хватит и 30 минут. Жарим на разогретом до до температуры 200-250 градусов гриле. При подаче можно добавить лимон или лайм.
2. Сибас (Huntaahven) В Promo Cash&Carry есть возможность почистить, добавить специи, упаковать в вакуум.
Рыба на гриле — прекрасное блюдо для теплого времени года и достойная альтернатива традиционным шашлыкам. Она готовится быстро и просто, очень аппетитно пахнет, а на вкус — просто объедение!
Готовить сибаса на гриле нужно 5-8 минут и периодически проверять, приподнимая его. Когда на одной стороне появится золотистая корочка, перевернуть и жарить ещё столько же.
3. Цельные кальмары на гриле. Быстро, вкусно, низкокалорийно.
Кальмар относится к числу вкуснейших морепродуктов. Но чтобы добиться сочетания нежности, сочности и умеренной упругости, кальмара нужно правильно приготовить.
Маринад: Кальмары нуждаются в чём-то кислом. Это немного уксуса, йогурт, вино или кефир. Но будьте аккуратны: излишняя кислота только испортит результат.
Используйте специи, зелень, а также соусы. Они улучшают аромат, а также добавляют изысканности вкуса блюду.
Важный вопрос — сколько нужно жарить кальмары при приготовлении на гриле. Если жар сильный, то буквально 2 минуты. Если жар умеренный или слабый, то 5-7 минут.
4. Органическая котлета со специями для гамбургера. Полет фантазии по сбору вашего фирменного бургера не ограничен ничем.
Котлеты жарить на среднем огне без крышки по несколько минут с каждой стороны.
5. Котлеты для гамбургера из черного Ангуса. Нежные и вкусные.
Котлеты Black Angus изготовлены из отборной рубленой говядины бычков породы Black Angus. Молодые бычки выращиваются на собственных фермах и контроль качества продукции осуществляется на всех этапах производства.
Чтобы котлета получилась сочной, мясо нужно жарить около 7 минут с каждой стороны, а после оставить на 5 минут при комнатной температуре, чтобы котлета могла пропитаться соком, пока стекает лишний жир.
(Источники: domgrill.ru, https://seadora.com.ua/ru/recipe/sibas-na-grili)