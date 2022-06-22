ТОП-5 продуктов для приготовления на гриле, которые удивят вкусом всю компанию

1. Тигровые креветки, размер 13-15. В панцире лучше: не вытекает сок.

Рецепт от bestchef.ee: Если креветки заморожены, их нужно разморозить естественным способом — в холодильнике. Это может занять от 5 до 12 часов, в зависимости от объёма и размера креветок. В блендере готовим маринад: чеснок, листья петрушки, растительное масло, соль, перец и немного перца чили размалываем до состояния пюре. Заливаем креветки полученной смесью и даём промариноваться в течение 2-3 часов. Если креветки предварительно очищены, тогда хватит и 30 минут. Жарим на разогретом до до температуры 200-250 градусов гриле. При подаче можно добавить лимон или лайм.

2. Сибас (Huntaahven) В Promo Cash&Carry есть возможность почистить, добавить специи, упаковать в вакуум.

Рыба на гриле — прекрасное блюдо для теплого времени года и достойная альтернатива традиционным шашлыкам. Она готовится быстро и просто, очень аппетитно пахнет, а на вкус — просто объедение!

Готовить сибаса на гриле нужно 5-8 минут и периодически проверять, приподнимая его. Когда на одной стороне появится золотистая корочка, перевернуть и жарить ещё столько же.

3. Цельные кальмары на гриле. Быстро, вкусно, низкокалорийно.

Кальмар относится к числу вкуснейших морепродуктов. Но чтобы добиться сочетания нежности, сочности и умеренной упругости, кальмара нужно правильно приготовить.

Маринад: Кальмары нуждаются в чём-то кислом. Это немного уксуса, йогурт, вино или кефир. Но будьте аккуратны: излишняя кислота только испортит результат.

Используйте специи, зелень, а также соусы. Они улучшают аромат, а также добавляют изысканности вкуса блюду.

Важный вопрос — сколько нужно жарить кальмары при приготовлении на гриле. Если жар сильный, то буквально 2 минуты. Если жар умеренный или слабый, то 5-7 минут.

4. Органическая котлета со специями для гамбургера. Полет фантазии по сбору вашего фирменного бургера не ограничен ничем.

Котлеты жарить на среднем огне без крышки по несколько минут с каждой стороны.