Ковры на стене снова возвращаются в моду

В настоящее время мода на ковры на стене снова набирает популярность. Ведущие дизайнеры интерьеров все чаще включают их в свои проекты. При умелом подходе ковер на стене может стать очень ярким элементом интерьера, выступающим центром притяжения в помещении. Ковер на стене может „собрать вокруг себя“ весь интерьер комнаты.