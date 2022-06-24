24.06.2022, 15:35
Ковры на стене снова возвращаются в моду
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Как правило, ковер на стене сейчас воспринимается как пережиток прошлого: это в советское время едва ли в каждой квартире можно было встретить традиционный ковер на стене как символ благополучия и особого шика, — рассуждает Рамблер.
В настоящее время мода на ковры на стене снова набирает популярность. Ведущие дизайнеры интерьеров все чаще включают их в свои проекты. При умелом подходе ковер на стене может стать очень ярким элементом интерьера, выступающим центром притяжения в помещении. Ковер на стене может „собрать вокруг себя“ весь интерьер комнаты.
Выбирайте на свой вкус винтажный бабушкин килим, произведения современных авторов или антикварный гобелен. В любом случае ковер на стене придаст интерьеру особый стиль и даже элемент роскоши.