ТОП-5 блюд для завтрака по мнению эндокринолога
Врач Зухра Павлова поделилась мнением о том, что лучше всего съесть на завтрак, — пишет Medikforum. При отсутствии индивидуальной непереносимости в свой первый прием пищи следует включать куриные яйца, считает медик.
„Например, яйца всмятку – их можно сочетать их с салатом из огурцов, зелени, помидоров, капусты и любых других овощей. К такому завтраку следует добавить хлеб, который можно подсушить в тостере“, - поделилась рекомендацией доктор Павлова.
Также в список лучших для завтрака блюд врач внесла ленивую запеканку, творог с добавлением овощей, омлет.
В свою очередь, настоящим „суперблюдом“ из-за содержания минеральных веществ, витаминов является пшенная каша с изюмом и тыквой. Павлова сообщила, что сама часто употребляет такую кашку на завтрак, но предупредила, что у блюда есть минус – оно почти не содержат белка. Поэтому порцию каши утром следует дополнить яйцом, творогом или белковым коктейлем.
Говоря о напитках, врач заметила, что утром полезно пить приятно горячую воду с лимоном.