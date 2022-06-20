ТОП-5 блюд для завтрака по мнению эндокринолога

„Например, яйца всмятк у – их можно сочетать их с салатом из огурцов, зелени, помидоров, капусты и любых других овощей. К такому завтраку следует добавить хлеб, который можно подсушить в тостере“, - поделилась рекомендацией доктор Павлова.

Также в список лучших для завтрака блюд врач внесла ленивую запеканку, творог с добавлением овощей, омлет.



В свою очередь, настоящим „суперблюдом“ из-за содержания минеральных веществ, витаминов является пшенная каша с изюмом и тыквой. Павлова сообщила, что сама часто употребляет такую кашку на завтрак, но предупредила, что у блюда есть минус – оно почти не содержат белка. Поэтому порцию каши утром следует дополнить яйцом, творогом или белковым коктейлем.



Говоря о напитках, врач заметила, что утром полезно пить приятно горячую воду с лимоном.