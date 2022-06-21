ПОДКАСТ | Почему после 27 лет стресс от переездов сильнее, а на перемены в жизни решиться сложнее?
Как быть, если переезд на новое место дается очень непросто и вы никак не можете прийти в себя? Оказывается, это действительно большой стресс для нашей психики, и как себе в такой ситуации помочь, рассказал психолог Никита Григорьев.
Правда ли, что стресс, который человек испытывает при смене привычных условий жизни, по силе идет после стрессом от потери близкого человека?
На самом деле, после потери близкого человека идет страх публичных выступлений, для многих это очень жесткий стресс. Но если говорить про адаптацию на новом месте, то да, переезд в новый город или новую квартиру - иногда даже переход на новое рабочее место - все это стресс. Наш мозг очень ленивый, ему очень сложно перестраиваться. банально - если выключатель теперь находится с другой стороны, это - дополнительная нагрузка.
А правда ли, что дети лучше адаптируются, чем взрослые? Или это только так кажется?
Нет, это на самом деле так. Понятно, что все взрослые разные и все дети разные. Если у ребенка будет возможность поныть и не будет необходимости адаптироваться, то и процесса адаптации не будет. Нужно понимать, что процесс адаптации включается только тогда, когда у нас нету выбора, когда мы столкнулись с такими обстоятельствами, когда никто нам не поможет. Тут-то и запускается этот механизм.
Но даже если мы посмотрим на ситуацию с физиологической точки зрения, у взрослого человека 87 млрд нейронов. И все наши привычки - как мы живем, что мы любим есть, куда привыкли ездить - все это „живет“ в наш нейронах. И к 27 годам все это формируется, у нас зафиксировалось данное количество нейронов. И если мы добавляем любую другую новую привычку - будь то путь на работу или новый город, или жизнь с новым человеком - это дополнительная нагрузка на мозг, потому что для этого ему нужно уже имеющиеся нейроны каким-то образом перестроить.
Это - контринтуитивно, но у детей нейронов в два раза больше. Это - своеобразная „заготовка для мозга“. Дело в том, что их нейроны не успели еще преобразоваться в нейронные связи. Таким образом, столкнувшись с чем-то новым, дети быстрее выстраивают новые нейронные связи и, соответственно, адаптируются. Иными словами, у детей есть ресурсы - свободные нейроны, чтобы под любую новую ситуацию мозг мог их взять и адаптировать. У взрослых такой ресурс тоже есть, но он ограничен.
Именно поэтому люди старшего возраста переезжают на новое место с большей неохотой?
Да, абсолютно верно. чем старше человек становится, тем более ригидным становится мышление - на это есть биологические причины. И тем более неприятным и дискомфортным кажется все новое.
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