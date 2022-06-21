ПОДКАСТ | Почему после 27 лет стресс от переездов сильнее, а на перемены в жизни решиться сложнее?





Правда ли, что стресс, который человек испытывает при смене привычных условий жизни, по силе идет после стрессом от потери близкого человека?

На самом деле, после потери близкого человека идет страх публичных выступлений, для многих это очень жесткий стресс. Но если говорить про адаптацию на новом месте, то да, переезд в новый город или новую квартиру - иногда даже переход на новое рабочее место - все это стресс. Наш мозг очень ленивый, ему очень сложно перестраиваться. банально - если выключатель теперь находится с другой стороны, это - дополнительная нагрузка.

А правда ли, что дети лучше адаптируются, чем взрослые? Или это только так кажется?

Нет, это на самом деле так. Понятно, что все взрослые разные и все дети разные. Если у ребенка будет возможность поныть и не будет необходимости адаптироваться, то и процесса адаптации не будет. Нужно понимать, что процесс адаптации включается только тогда, когда у нас нету выбора, когда мы столкнулись с такими обстоятельствами, когда никто нам не поможет. Тут-то и запускается этот механизм.

Но даже если мы посмотрим на ситуацию с физиологической точки зрения, у взрослого человека 87 млрд нейронов. И все наши привычки - как мы живем, что мы любим есть, куда привыкли ездить - все это „живет“ в наш нейронах. И к 27 годам все это формируется, у нас зафиксировалось данное количество нейронов. И если мы добавляем любую другую новую привычку - будь то путь на работу или новый город, или жизнь с новым человеком - это дополнительная нагрузка на мозг, потому что для этого ему нужно уже имеющиеся нейроны каким-то образом перестроить.