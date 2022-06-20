ФОТО | Как две капли воды? Эстонский дизайнер обвиняет коллегу в плагиате

„Я с глубоким уважением отношусь к нашим эстонским дизайнерам и считаю, что наше уникальное видение делает сферу моды богатой и разнообразной. Нужно учитывать то, как сложно разработать и воплотить в жизнь индивидуальный дизайн. Для меня лично, это результат упорной работы с самого детства и до сих пор. Требуется храбрость, чтобы выставить на всеобщее обозрение свой внутренний мир. Но есть вещи, которые я считаю не достойными и с которыми не буду мириться, например воровство чужих дизайнов и присвоение их себе“, - пишет Heartina в Instagram.

Дизайнер утверждает, что платье-пиджак с перьями на рукавах и подоле из жаккардовой ткани Heartina из летней коллекции 2021 года было скопировано и представлено в коллекции другого бренда на Таллиннской неделе моды весной 2022 года (на одной из гостей мероприятия - прим. ред.), а позже было напечатано в журнале Kroonika, а также разрекламировано в социальных сетях и на модных мероприятиях.

“Это возмутительно, и я считаю, что все должны знать, кто создал оригинал. Платья защищены как результат интеллектуальной деятельности, и я буду защищать свои работы в соответствие с законом“ - утверждает дизайнер и в качестве доказательства показывает видео создания платья, датированные весной 2021 года.

Дизайнер Heartina сообщила Delfi, что платье было скопировано в нескольких цветах, и адвокат уже отправил юридическую претензию второму дизайнеру. По словам адвоката, Закон об авторских правах дает право дизайнеру потребовать компенсацию материального и нематериального ущерба, прекращения незаконного использования дизайна и взыскания дохода, полученного от незаконного использования дизайна.