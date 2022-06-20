У вас осталась еда после гриль-вечеринки? Решение найдено!

После Иванова дня на столе остается понемногу от каждого блюда. Из этого можно приготовить вкусный ужин для себя и друзей, а иногда после Иванова дня праздник становится особенно замечательным событием – дома уже есть все необходимое.

Если часть мяса после вечеринки в честь Иванова дня не была пожарена, стоить устроить „афтерпати“. Прогулка до ближайшего магазина Maxima предоставит возможность купить недостающие продукты быстро и дешево.

Вкусные закуски на обед или ужин

Если в семье четыре человека, а в холодильнике на тарелке лежат два ломтика мяса гриль и несколько кусочков шашлыка, то на первый взгляд это не похоже на готовое блюдо.

Однако если приготовить салатную подушку, например из салата айсберг или китайской капусты, добавить помидоры, паприку и нарезанные кусочки мяса, у вас в мгновение ока получится совершенно новое и вкусное блюдо. Весь ассортимент доступен в магазине Maxima рядом с вашим домом.

Те, кто предпочитает более основательное блюдо, чем зеленый салат, могут легко приготовить гамбургер, сэндвич или багет с начинкой. Технология аналогична – выберите по вкусу хлеб или булку нужной формы, добавьте ломтики мяса и немного салата и овощей для красоты и вкуса.

Овощи гриль, оставшиеся с прошлого вечера, наутро можно разогреть на сковороде – приятные вкусовые качества и красивый цвет никуда не делись!

Бесконечные возможности мира омлета

Омлет – один из самых быстрых и полезных кулинарных шедевров француженок, и популярность этого вкусного блюда столь же высока в Эстонии. В омлет можно добавить практически всю соленую еду, оставшуюся после гриль-вечеринки, будь то мясо, колбаски или овощи. Перед тем, как омлет будет готов, можно добавить для вкуса ломтики или кусочки сыра.

Пицца второго дня