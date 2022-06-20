У вас осталась еда после гриль-вечеринки? Решение найдено!
На красивых праздничных столах часто остается различная вкусная еда, которую можно использовать, чтобы накрыть стол на следующий день или собрать красивую корзину для пикника. Вам нужно только докупить немного продуктов!
После Иванова дня на столе остается понемногу от каждого блюда. Из этого можно приготовить вкусный ужин для себя и друзей, а иногда после Иванова дня праздник становится особенно замечательным событием – дома уже есть все необходимое.
Если часть мяса после вечеринки в честь Иванова дня не была пожарена, стоить устроить „афтерпати“. Прогулка до ближайшего магазина Maxima предоставит возможность купить недостающие продукты быстро и дешево.
Вкусные закуски на обед или ужин
Если в семье четыре человека, а в холодильнике на тарелке лежат два ломтика мяса гриль и несколько кусочков шашлыка, то на первый взгляд это не похоже на готовое блюдо.
Однако если приготовить салатную подушку, например из салата айсберг или китайской капусты, добавить помидоры, паприку и нарезанные кусочки мяса, у вас в мгновение ока получится совершенно новое и вкусное блюдо. Весь ассортимент доступен в магазине Maxima рядом с вашим домом.
Те, кто предпочитает более основательное блюдо, чем зеленый салат, могут легко приготовить гамбургер, сэндвич или багет с начинкой. Технология аналогична – выберите по вкусу хлеб или булку нужной формы, добавьте ломтики мяса и немного салата и овощей для красоты и вкуса.
Овощи гриль, оставшиеся с прошлого вечера, наутро можно разогреть на сковороде – приятные вкусовые качества и красивый цвет никуда не делись!
Бесконечные возможности мира омлета
Омлет – один из самых быстрых и полезных кулинарных шедевров француженок, и популярность этого вкусного блюда столь же высока в Эстонии. В омлет можно добавить практически всю соленую еду, оставшуюся после гриль-вечеринки, будь то мясо, колбаски или овощи. Перед тем, как омлет будет готов, можно добавить для вкуса ломтики или кусочки сыра.
Пицца второго дня
Когда в семье есть дети, пицца заставляет их пищать от восторга. Это также полезный способ повысить осведомленность об устойчивом развитии и окружающей среде: использование продуктов питания – это вкусно и весело. В Maxima можно приобрести сухое тесто для пиццы, которое замешивается и выкладывается на противень всего за несколько минут. Полейте тесто кетчупом или томатным соусом по вкусу. Нарежьте оставшееся мясо и колбасу, добавьте ломтики свежего помидора и хрустящие кусочки соленого огурца для сочности. Посыпьте сыром и поставьте в духовку! Пока вы накрываете на стол, пицца будет готова.
Великолепный суп из курицы гриль
Если из холодильника на вас смотрят жареные куриные ножки или крылышки, отличным решением станет кастрюля вкусного и полезного супа. Живот скажет вам спасибо после изобильной гриль-вечеринки! Есть несколько способов приготовить суп второго дня, в зависимости от ваших домашних кулинарных привычек.
Кому-то нравится сначала поварить кусочки курицы в свежей воде, с перцем и лавровым листом, а кому-то – взять с полки в магазине постный борщ или другой вкусный консервированный суп и использовать его в качестве основы. Так или иначе у вас получится вкусный суп!
Подумайте, как после праздников наиболее разумно использовать оставшуюся еду. В Maxima вы можете быстро и недорого приобрести все, что поможет вам приготовить новое вкусное блюдо.