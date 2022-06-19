Мытье посуды уменьшает риск инсульта

Американские учёные доказали, что малоподвижный образ жизни - один из ключевых факторов риска инсульта наряду с гипертонией. И даже самые лёгкие виды физической активности вроде пеших прогулок или работы в саду уменьшают риск этого опаснейшего нарушения в работе мозга. Отметим, что инсульт имеет некоторые общие факторы риска с инфарктом, но иногда у них бывают и разные причины. До последнего времени наука не изучала интенсивность физических нагрузок, которые можно оценивать с помощью, к примеру, акселерометров, и вероятность развития инсульта.



Исследование показало, что чем меньше люди проводили времени в сидячем положении, тем ниже у них была вероятность инсульта. При этом активность от умеренной до высокой наиболее сильно сокращала эту опасность, но даже самая лёгкая разновидность тренировок всё равно давала какую-то дополнительную защиту от инсульта.



Физические нагрузки делятся на лёгкие, умеренные и высокоинтенсивной. Лёгкая активность - это потягивания, медленная пешая ходьба, даже просмотр товаров в магазинах, прогулки по дому, готовка еды, мытьё посуды, заправка постели и игра на пианино. Всё годится для того, чтобы защититься от инсульта.