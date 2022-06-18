Некоторые продукты питания негативно влияют на настроение человека

Апатия, депрессия, отсутствие тонуса, либо беспокойство и тревожность – все это может стать следствием тех изменений в функциях мозга, которые возникают из-за действия искусственных добавок, содержащихся в ней.



„Этому способствуют белая мука, сахар во всех формах, трансжиры, подсластители“, — констатируют медики.