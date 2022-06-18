Красота и здоровье
18.06.2022, 14:00

Некоторые продукты питания негативно влияют на настроение человека

 
Depression
Depression
ФОТО: Shutterstock

Некоторые продукты питания способны влиять на настроение человека. По данным „ИноСМИ“, чем больше в рационе еды промышленного производства, полуготовой или готовой к употреблению, тем выше вероятность, что возникнут психоэмоциональные проблемы.

Апатия, депрессия, отсутствие тонуса, либо беспокойство и тревожность – все это может стать следствием тех изменений в функциях мозга, которые возникают из-за действия искусственных добавок, содержащихся в ней.

„Этому способствуют белая мука, сахар во всех формах, трансжиры, подсластители“, — констатируют медики.

Вот что, по мнению экспертов, способно влиять на настроение человека.

  • Промышленно переработанная пища.

  • Газированные напитки.

  • Соусы.

  • Выпечка из белой муки.

  • Спиртные напитки.

Также специалисты предупреждают: „При чрезмерном употреблении переработанного мяса, жареной еды, очищенных злаков, сладостей, выпечки и молочных продуктов высокой жирности человек может быть беспокойным или пребывать в состоянии депрессии“.

RusDelfi
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