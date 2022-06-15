Вы можете стать хорошим гриль-мастером, следуя четырем простым советам
Для большинства жителей Эстонии праздничный стол на Иванов день включает в себя также вкусные блюда на гриле. Следуя правильные советам, вы быстро станете гриль-мастером.
Иванов день – один из самых важных дней в году для жителей Эстонии. Он ассоциируется с огромными кострами, белыми ночами, романтикой поиска цветка папоротника..... и, конечно, с большим количеством вкусной еды! На правильном столе по случаю Иванова дня обязательно присутствуют вкусные закуски и салаты, аппетитные блюда на гриле и изысканные десерты.
Чтобы приготовление пищи не превращало прекрасные летние часы в рутину, вам на помощь придут повара Maxima.
Все необходимое в одном месте
Приготовление еды на гриле доставляет удовольствие как любителям мяса, так и вегетарианцам. Для успешного приготовления на гриле необходимо правильно подготовить сырье. Кто-то предпочитает мясо, кто-то колбаски или овощи – но многие хотят, чтобы выбор на столе был разнообразным и включал все эти варианты.
В Maxima вы можете приобрести как сырое мясо и приготовить для него любимый соус и маринад, так и куски мяса, уже готовые к приготовлению на гриле. Вас ждет широкий выбор вкусов, и каждый может внести в них свой штрих.
Вам потребуются правильные принадлежности – решетки, шампуры и качественный уголь. Все необходимые принадлежности для гриля можно купить в одном месте – в любом магазине Maxima.
Четыре ценных секрета гриль-мастера
Перед приготовлением на гриле убедитесь, что гриль достаточно разогрелся. Если вы положите холодное мясо на холодный гриль, это также повлияет на результат. Прежде чем положить мясо на гриль, дайте ему достичь комнатной температуры. Так оно приготовится быстрее и равномернее.
Не смазывайте решетку маслом! Вместо этого нанесите масло на мясо, так оно будет более сочным, а специи не пригорят к решетке.
Добавьте соус к мясу непосредственно перед тем, как мясо будет готово. Если вы добавите соус во время приготовления, мясо может подгореть и остаться сырым внутри.
Подождите 10 минут, прежде чем подавать его. За это время мясо успеет пропитаться и будет очень сочным.
Традиционные блюда Иванова дня за считанные минуты
Разнообразие праздничного стола на Иванов день сохранило многолетние традиции. Например, кто не любит шашлык с салатом „Росолье“ или вкуснейшее мясо на гриле с картофельным салатом или колбаски с салатом „День рождения“! Мясо с овощным салатом тоже вкусно и полезно, например, свиная вырезка в горчичном маринаде с салатом из свежей капусты – просто пальчики оближешь!
Вы также можете пожарить на гриле овощи – будь то в качестве отдельного блюда или горячего салата. Паприка и помидоры, лук-порей, кабачки, кукуруза и многие другие овощи открывают безграничные возможности для гриль-мастера.
Прошли те времена, когда праздник означал бесконечную резку и мытье посуды. Собственный бренд Maxima Meistrite Kvaliteet – это маяк, который поможет вам найти бессменно любимые вкусы и, вернувшись домой, накрыть праздничный стол в честь Иванова дня за считанные минуты.
Хороший десерт можно за несколько минут приготовить из свежих ягод и кусочков арбуза, а мастера Maxima предлагают разнообразные пирожные и сладкие закуски.
Выбирайте к еде правильное вино!
С вкусной едой хорошо сочетаются разные вина. К счастью, Дни вина Maxima проходят как раз перед Ивановым днем, поэтому вы можете запастись напитками на праздник по выгодной цене.
Несколько белых вин для легких блюд и закусок, несколько приятных темных красных вин для блюд на гриле и парочка бутылок игристого, чтобы сделать общение в компании еще более приятным, – и вы полностью готовы. Надеемся, что гости также заглянут в Maxima перед приходом! Кто бы отказался от возможности приобрести вина премиум-класса за пять-семь евро!
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