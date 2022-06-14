5 доступных способов избавиться от темных кругов под глазами

Огурец

Лайфхак, которым пользовались еще наши бабушки. Средство, надо отметить, действенное. В огурцах содержится много антиоксидантов, кроме того, овощ обладает отбеливающим эффектом. Регулярное применение компресса из огурца поможет избавиться от темных пятен под глазами. Необходимо просто нарезать огурец, оставить в холодильнике на 20-30 минут, а затем положить ломтики на глаза. Отдыхать с таким компрессом рекомендуется около 15 минут, а затем умыться холодной водой. Через неделю темные круги под глазами если и не исчезнут совсем, то точно станут значительно светлее.

Чай

Еще один секрет красоты для глаз от наших бабушек — чай. Причем неважно, какой использовать для этих целей: черный или зеленый (дубильными веществами и антиоксидантами богат и тот, и другой). Напиток следует заварить и дать ему остыть. Затем смочить заваренным чаем ватные диски и положить их на глаза (использовать также можно и чайные пакетики). Оставить на 10-20 минут. Улучшения можно заметить уже через неделю ежедневного „чайного ритуала“.

Картофельный сок

Витамин С и отбеливающие вещества, содержащиеся в клубнях, тоже могут помочь решить проблему темных кругов под глазами. Небольшую сырую картофелину следует натереть на терке и отжать сок. Пропитать им ватные диски и приложить к глазам на 10-15 минут. По истечении указанного времени умыться. Использовать этот способ ежедневно в течение двух недель, чтобы добиться результата.

Молоко и хлеб

Кусок белого хлеба необходимо вымочить в молоке и приготовить кашицу. Ее нанести тонким слоем под глаза, оставить на 15-20 минут, а затем смыть. Регулярное применение такой маски избавит вас от темных кругов под глазами, поскольку молоко обладает тонизирующими и отбеливающими свойствами, а в хлебе содержатся, дрожжи, которые успокаивают кожу, а также помогают избавиться от различных высыпаний.

Лед из лекарственных трав

В сущности, можно протирать кожу под глазами и обычным льдом, но лед из травяного отвара будет в разы эффективнее. Смешайте чайную ложку цветков ромашки и василька и тем же количеством сушеной петрушки и шалфея и залейте крутым кипятком (150-200 мл). Дайте настояться в течение 1,5-2 часов. Затем разлейте в формочки для льда и заморозьте. Протирайте кусочками такого льда коду вокруг глаз каждое утро в течение двух недель.