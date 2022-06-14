Клубничное суперлуние 14 июня и парад планет: о чем предупреждает ретроградный Сатурн?

Клубничное суперлуние является противоположностью Кровавого полнолуния, которое пробуждает в нас самые плохие чувства. До наступления суперлуния (14 июня) нам всем нужно постараться дать волю всему накопившемуся негативу, чтобы войти в новый цикл с чистой душой и без какого-либо негатива. Разберитесь со старыми долгами (необязательно финансовыми), поговорите с близкими по душам, словом — расставьте все точки над „i“.

Не спешите смеяться над названием! Клубничное суперлуние — вполне реальное событие, которое происходит очень и очень редко. В этом году оно наступит 14 июня, выпадая на созвездие Стрельца. По-детски непосредственное название обусловлено сразу несколькими важными событиями. Во-первых, Луна в таком суперлунии отдает нежно-розовым оттенком, а еще именно в этот сезон начинается сбор урожая ягод. Клубничное суперлуние является очень важным событием в жизни каждого знака зодиака: особенно после того, как земляне только что попрощались с ретроградным Меркурием.

Ни для кого не секрет, что с 12 июня по 10 июля жители Земли впервые за 18 лет смогут застать невероятное зрелище в ночном звездном небе — парад планет. Как правило, в линию выстраиваются три планеты. Но в этом году их будет пять. Разве не удивительно? Это астрономическое явление, при котором несколько планет выстроятся особым образом: в 2022 году так встали Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн.

В ночь со 2 по 3 июня завершился цикл ретроградного Меркурия — второго из четырех за 2022 год. В связи с этим земляне дружно выдохнули, не подозревая, что июнь будет насыщеннее всех прошедших астрологических дат этого года. Не спешите пугаться! Первый месяц лета принесет не только роковые (в хорошем смысле) даты, но еще и подправит то, что „натворил“ Меркурий. Все дело в том, что уже сейчас на небе строится целая цепочка космических событий, которая просто обязана привнести в нашу жизнь положительные звездные фибры. Рассказываем, какая удивительная коалиция сложилась в космосе и что от нее ждать знакам Зодиака.

Близнецам очень захочется раздать в это время как можно больше советов. Вас все будут считать умником/умницей. Помогайте другим, конечно, но только тогда, когда вас об этом попросят. Также вам нужно быть более внимательными к окружающим и научиться слышать и слушать.

Для Тельцов в это время самыми актуальными станут вопросы денег и имущества. Возникнут некоторые проблемы, которые удастся решить, благодаря неожиданным интересным идеям. Важно не бояться ответственности и проявлять инициативу. Ваш успех — в ваших руках.

Овнам этот период запомнится началом нового интересного и многообещающего сотрудничества. Вы сможете блеснуть своим творческим потенциалом и оригинальными идеями, которые принесут вам неплохой доход. Не действуйте резко и спонтанно, однако настойчиво и уверенно идите к своей цели.

На самом деле, нам очень повезло: из-за того, что ретро-Сатурн будет действовать в тандеме с клубничным суперлунием и парадом планет, все его негативные свойства сойдут на „нет“. Как было сказано выше, нам предоставляется возможность сделать шаг назад, исправить ошибку, а потом смело бежать вперед навстречу светлому будущему. Рассказываем, как это космическое трио повлияет на каждый знак зодиака индивидуально.

Ретроградный период — время для переосмысления своих действий и ситуаций из прошлого, как будто ретроградная планета дает нам еще один шанс исправить ошибки , в отличие от Марса, который утрирует негатив в сотни раз. Во время ретроградного движения поступки и мысли людей меняются, на первый план могут выйти совершенно не свойственные вам черты характера.

Не сказать, что Сатурн очень сильно отличается от Марса, однако кое-что все-таки есть. Сатурн — символ времени и тяжести судьбы, символ долга, ответственности, терпения, задержки, одиночества. В период ретро-Сатурна мы получаем возможность отказаться от того, что нас тяготит, а также смириться с тем, что необходимо принять как данность. В этот период нам дается шанс разобраться с нашими проблемами в сфере этой планеты.

Рак

Раки уже давно стремятся к какой-то заветной цели. Однако сейчас немного поумерьте пыл и не торопите события. Некоторые ваши страхи совершенно неоправданны и надуманны. Избавьтесь от сомнений, и все у вас получится. Не преувеличивайте свои проблемы.

Лев

Львы больше чем обычно окажутся в центре внимания. Кроме того, у вас станет гораздо больше единомышленников, а также ваши идеи и проекты всецело поддержит начальство. В том числе и в финансовом отношении. Аккуратнее с поклонниками — среди них есть тот, кто хочет нагло вами воспользоваться, а потом бросить.

Дева

Сейчас вам явно не хватает уверенности в себе — и очень зря. Пусть предстоящее суперлуние будет для вас поводом окончательно перестать думать о том, что о вас скажут другие, и действовать так, как подсказывает ваш внутренний голос. Для Дев это отличное время для духовного и личного развития. Все в ваших руках, и, постаравшись, вы сможете перейти на качественно новый уровень.

Весы

Люди, рожденные под созвездием Весов, привыкли работать в коллективе, с партнерами. Однако начинается период, когда вы можете сработать самостоятельно и стать лидером, показав другим достойный пример для подражания. Поднявшись по карьерной лестнице, вам удастся значительно улучшить свое материальное положение.

Скорпион

Скорпионам следует заняться собственным обучением и самосовершенствованием. Также это отличное время для встреч и путешествий. Уделите внимание и время родным и близким людям. Также у вас на душе камень: судя по всему, вы запутались в своем вранье. Постарайтесь сбавить обороты и принять свои недостатки — тогда и врать никому не придется.

Стрелец

Дорогие Стрельцы, суперлуние будет тем редким временем, когда вам захочется закрыться от окружающего мира и остаться наедине с собой. Дайте себе такую передышку, позвольте себе замедлиться, чтобы услышать свой внутренний голос и определить, куда двигаться дальше.

Козерог

Во всем и везде вы стремитесь быть быстрее, выше, сильнее. Несомненно, именно благодаря такому рвению вы зачастую достигаете завидных результатов. Но обратная сторона медали в том, что постоянная гонка с окружающими не дает вам по-настоящему ценить то, что у вас есть. И сейчас самое подходящее время, когда над этим вам нужно работать.

Водолей

Похоже, у вас есть все шансы взлететь по карьерной лестнице, потому что предстоящее суперлуние ставит во главу угла именно вашу профессиональную деятельность. Ваши главные козыри — нетривиальные идеи и инициативность.

Рыбы

Расслабиться и плыть по течению — то, что у вас получается хуже всего. Но именно этот навык вам предстоит освоить. Поверьте, как только вы сумеете побороть тревожность и перестанете сомневаться в завтрашнем дне, вы точно перевернете свою жизнь на 180 градусов. Также Рыбы всерьез обеспокоятся своим здоровьем. Пришло время пройти обследование и заняться лечением, если это необходимо. Можете смело рассчитывать на поддержку близких людей и партнеров.