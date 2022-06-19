Врачи выяснили, как сон с партнером влияет на вашу психику

Исследователи опросили более тысячи взрослых жителей США, выяснив, одни они спят или с кем-то, а также оценив качество сна и выраженность симптомов депрессии, бессонницы и тревоги. Оказалось, совместный сон с партнером благотворно сказывается на психике и дает возможность засыпать быстрее и спать дольше.

При этом те, кто спали в одной постели с детьми, сталкивались с бессонницей чаще, чем те, кто спал один.

„Сон с романтическим партнером или супругом, как показывает практика, сильно влияет на качество сна, включая снижение риска апноэ во сне, тяжести бессонницы и общее улучшение качества сна“, — отметили исследователи.

Причины этого до конца не ясны. Люди, состоящие в отношениях или в браке, в целом обычно более здоровы физически и психически, и, возможно, за счет этого спят тоже лучше. Но не исключено, что положительный эффект связан и непосредственно со сном вместе с близким человеком.