3 черты характера, влияющих на долголетие: они есть у людей в возрасте 100 лет и старше
На протяжении десятилетий исследователи пытались раскрыть секреты достижения возраста 100 лет и старше. От образа жизни до генетики — в головоломке много кусочков. Одним из самых новых открытий, появившихся в литературе, является влияние, которое личностные черты могут оказывать на продолжительность жизни, — рассуждает Medikforum.
Ученые стремились выяснить, влияет ли личность на продолжительность жизни. Чтобы собрать свои выводы, исследователи изучили личностные характеристики долгожителей.
Исследователи разработали метод, который сравнивает фактический результат личностного теста для долгожителей с прогнозируемым результатом теста для 100-летнего человека, рассчитанным на основе контрольной группы младшего возраста.
„Результаты показали более высокую открытость как у мужчин, так и у женщин-долгожителей, а также более высокую добросовестность и экстраверсию у женщин-долгожителей по сравнению с контрольной группой. Высокие баллы по таким личностным качествам, как добросовестность, экстраверсия и открытость, связаны с долголетием“, — говорит врач общей практики Татьяна Захарова. — „Эти личностные черты способствуют долголетию за счет поведения, связанного со здоровьем, снижения стресса и адаптации к сложным проблемам“.
Низкий уровень невротизма также в большей степени способствует долголетию.