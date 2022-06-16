3 черты характера, влияющих на долголетие: они есть у людей в возрасте 100 лет и старше

Ученые стремились выяснить, влияет ли личность на продолжительность жизни. Чтобы собрать свои выводы, исследователи изучили личностные характеристики долгожителей. Исследователи разработали метод, который сравнивает фактический результат личностного теста для долгожителей с прогнозируемым результатом теста для 100-летнего человека, рассчитанным на основе контрольной группы младшего возраста.

„Результаты показали более высокую открытость как у мужчин, так и у женщин-долгожителей, а также более высокую добросовестность и экстраверсию у женщин-долгожителей по сравнению с контрольной группой. Высокие баллы по таким личностным качествам, как добросовестность, экстраверсия и открытость, связаны с долголетием“, — говорит врач общей практики Татьяна Захарова. — „Эти личностные черты способствуют долголетию за счет поведения, связанного со здоровьем, снижения стресса и адаптации к сложным проблемам“.