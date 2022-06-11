Расслабимся: делать 10 тысяч шагов и пить 2 л воды необязательно

Мода на здоровый образ жизни в последнее время заставляет нас следовать самым разным тенденциям и советам, которые якобы помогут нам улучшить здоровье и продлить долголетие. Наверняка, у вас в телефоне или в фитнес-браслете также есть счетчик пройденных шагов и выпитой за день воды.

„В 18 веке один военный хирург, раскрывая секреты своего долголетия, говорил, что пьёт 8 стаканов холодной воды каждый день. Затем, в 1940 году появились рекомендации по питанию, где указано, что в сутки рекомендуется выпивать 2 литра жидкости, включая все напитки. Неправильная интерпретация привела к тому, что многие до сих пор заставляют себя пить 2 литра воды в день“, — говорит эксперт.

Доктор рекомендует: пейте ровно столько, сколько требует ваш организм. Для этого нужно руководствоваться исключительно чувством жажды и пить только тогда, когда вам хочется. Не нужно вливать воду в себя насильно.



Что касается второго мифа о 10 тысячах шагов, у него тоже есть своя предыстроия.



„Цифра появилась в 1964 году перед Олимпийскими играми в Токио, из-за шагомера „Манпо-кей“, что означает 10000 по счётчику. Шагомер стал очень популярным и цифра осталась в голове у людей“, — отмечает специалист.

Никаких научных исследований относительно именно такой дистанции нет. Зато есть результаты других исследований, которые говорят о том, что и 4 тысяч шагов в день достаточно для существенного снижения риска кардиоваскулярной смертности. То есть выхаживать аж 10 тысяч шагов совсем необязательно.



Совет доктора: 30-минутной ежедневной физической активности вполне достаточно для поддержания здоровья. Это может быть ходьба, бег, езда на велосипеде, тренировка в зале и даже просто уборка в доме.