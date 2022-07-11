Красота и здоровье
11.07.2022, 13:32

Сбросить 36 килограммов безо всяких усилий. Невероятно? Вовсе нет! Светлана из Эстонии теперь носит платья на десять размеров меньше

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Можно похудеть без голодовок, питаясь обычной домашней едой
Kristina Traks
Светлана Раннала
Светлана Раннала
ФОТО: Triin Maasik

„Платья больших размеров похожи на палатки“, - говорит 30-летняя парикмахер Светлана Раннала, объясняя, почему раньше она вообще не носила платья. Начав худеть просто из интереса, теперь она покупает платья на десять размеров меньше.

Я была счастливым шариком, который вообще не беспокоился о том, что попадет в рот“, - рассказывает Светлана. Она с детства была крупнее других, но для того, чтобы избавиться от больших цифр на весах, ничего не делала. „Сладости, мучное - торты, шоколад, вредная пища - все было таким вкусным, я ела много, - улыбается она. - Я никогда не считала калории и не держала рот на замке“.

Вес Светланы подбирался к 126 килограммам, но она не задумывалась о том, что это плохо для ее здоровья. У нее болели колени, было трудно бегать и подниматься по лестнице, но Светлана не видела в этом проблемы. Она привыкла к себе и не могла представить себя иной.

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