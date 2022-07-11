Сбросить 36 килограммов безо всяких усилий. Невероятно? Вовсе нет! Светлана из Эстонии теперь носит платья на десять размеров меньше

Я была счастливым шариком, который вообще не беспокоился о том, что попадет в рот“, - рассказывает Светлана. Она с детства была крупнее других, но для того, чтобы избавиться от больших цифр на весах, ничего не делала. „Сладости, мучное - торты, шоколад, вредная пища - все было таким вкусным, я ела много, - улыбается она. - Я никогда не считала калории и не держала рот на замке“.