3 простых способа избавления от перхоти

Сделайте фруктовую маску для волос



Спелые зеленые авокадо богаты антиоксидантами, которые обеспечивают столь необходимое питание для раздраженной и сухой кожи головы.

„Этот ароматный фрукт можно отделить от кожуры и смешать с двумя бананами, чтобы создать кондиционирующую маску для волос. Просто смешайте ингредиенты, пока они не станут густыми и липкими, и нанесите на кожу головы. Оставьте фруктовую маску не менее чем на 30 минут, прежде чем смыть ее холодной водой“, — советует Спиридонов.

Масло чайного дерева

Этот ингредиент со свежим запахом идеально подходит для борьбы с перхотью, заживляя кожу головы и успокаивая раздражение.

„Смешайте три капли ароматного масла с одной столовой ложкой чистого оливкового масла. Используйте увлажняющую жидкость для массажа кожи головы. После вымойте волосы увлажняющим шампунем, чтобы удалить все следы масла с корней, иначе у вас могут остаться жирные пряди“.

Яблочный уксус

Яблочный уксус является естественным противовоспалительным средством и содержит пробиотики.



Все, что вам нужно для этого ополаскивающего раствора, — это полстакана яблочного уксуса и полстакана воды. Перелейте жидкость в пустую бутылку и нанесите немного на кожу головы.

„Хорошо помассируйте жидкость и оставьте на 15 минут, чтобы она начала действовать. Смойте холодной водой и регулярно повторяйте в течение нескольких дней, чтобы воспользоваться преимуществами очищения кожи головы от перхоти“.