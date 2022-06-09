3 простых способа избавления от перхоти
То, как вы моете, расчесываете и ухаживаете за волосами, может повлиять на состояние вашей кожи головы, но что именно вы можете сделать, чтобы контролировать перхоть? Трихолог Олег Спиридонов назвал лучшие домашние средства, которые можно попробовать дома, — пишет Medikforum.
Сделайте фруктовую маску для волос
Спелые зеленые авокадо богаты антиоксидантами, которые обеспечивают столь необходимое питание для раздраженной и сухой кожи головы.
„Этот ароматный фрукт можно отделить от кожуры и смешать с двумя бананами, чтобы создать кондиционирующую маску для волос. Просто смешайте ингредиенты, пока они не станут густыми и липкими, и нанесите на кожу головы. Оставьте фруктовую маску не менее чем на 30 минут, прежде чем смыть ее холодной водой“, — советует Спиридонов.
Масло чайного дерева
Этот ингредиент со свежим запахом идеально подходит для борьбы с перхотью, заживляя кожу головы и успокаивая раздражение.
„Смешайте три капли ароматного масла с одной столовой ложкой чистого оливкового масла. Используйте увлажняющую жидкость для массажа кожи головы. После вымойте волосы увлажняющим шампунем, чтобы удалить все следы масла с корней, иначе у вас могут остаться жирные пряди“.
Яблочный уксус
Яблочный уксус является естественным противовоспалительным средством и содержит пробиотики.
Все, что вам нужно для этого ополаскивающего раствора, — это полстакана яблочного уксуса и полстакана воды. Перелейте жидкость в пустую бутылку и нанесите немного на кожу головы.
„Хорошо помассируйте жидкость и оставьте на 15 минут, чтобы она начала действовать. Смойте холодной водой и регулярно повторяйте в течение нескольких дней, чтобы воспользоваться преимуществами очищения кожи головы от перхоти“.