Мода и стиль
09.06.2022, 15:37

ФОТО | 500 метров шелка и более 200 образов от Каролин Куузик, Альдо Ярвсоо и Танеля Веэнре! В Летной гавани прошел самый грандиозный показ этого лета

 
ФОТО: Kalev LilleorgMaksim Toome

В среду, 8 июня в Летной гавани прошел самый грандиозный модный показ этого лета под названием "Мираж". На один вечер музей превратился в подиум, где свои новые коллекции представили дизайнеры Альдо Ярвсоо и Танель Веэнре, а также стилист Каролин Куузик, для которой эта коллекция стала первой за 8 лет.

Несмотря на то, что с момента создания последней коллекции Каролин Куузик прошло целых восемь лет, можно смело сказать, что навыки она не растеряла. Образы дополняли шляпы арлекина, а на одежде были принты с белыми гвоздиками и оленями со звездами, последние из которых чем-то напоминают старые коллекции Givenchy от Рикардо Тиши. В завершение же вышли белые образы, расшитые символами знака зодиака.

Альдо Ярвсоо показал типичные для себя силуэты - объемные рукава и струящиеся платья - но шелка и их цвета были просто волшебными. Такое ощущение, что в коллекции были представлены шелка всевозможных оттенков цветовой палитры. Кстати, у двух коллекций был один общий мотив - длинные ленты бантов.

Танель Веэнре, известный как дизайнер ювелирных украшений, с недавнего времени начал также создавать коллекции одежды. Первым его творением были кафтаны с созданными им сами принтами, и сегодня он показал новые версии этих кафтанов, но и другие элементы одежды тоже. Теперь в ассортименте Веэнре также есть сумки и худи с его принтами и логотипом.

Дизайнер дополнил образы украшениями, вероятнее всего, распечатанными на 3D-принтере, которые крепились к волосам моделей или же к лицу и имели морскую тематику. Получились эдакие ихтиандры мира моды. В коллекции Веэнре было настолько много образов, что финал со всеми моделями выглядел так, как как будто это идет целая толпа на демонстрации. Грандиозный финал для грандиозного показа!


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