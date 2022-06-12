Девочка чуть не умерла на борту самолета из-за решившего поесть соседа

Об инциденте рассказала мать подростка, которая летела в Англию вместе со своей дочерью после отдыха на морском курорте. Во время полета семья попросила сидящего рядом пассажира прекратить есть арахис, поскольку у ребенка сильная аллергия на орехи. Мужчина проигнорировал просьбы женщины, и спустя время состояние подростка резко ухудшилось. У девочки началась анафилаксия, и она потеряла сознание.