Девочка чуть не умерла на борту самолета из-за решившего поесть соседа
Во время 8-часового перелета из Антигуа в Лондон у 14-летней школьницы произошел анафилактический шок. Причиной аллергической реакции стали орехи, которые ел пассажир, сидевший рядом с девочкой. Об этом сообщает Daily Mail.
Об инциденте рассказала мать подростка, которая летела в Англию вместе со своей дочерью после отдыха на морском курорте. Во время полета семья попросила сидящего рядом пассажира прекратить есть арахис, поскольку у ребенка сильная аллергия на орехи. Мужчина проигнорировал просьбы женщины, и спустя время состояние подростка резко ухудшилось. У девочки началась анафилаксия, и она потеряла сознание.
Мать сделала дочери два укола эпинефрина, а бортпроводники стали оказывать девочке первую медицинскую помощь. После этого капитан корабля хотел совершить экстренную посадку, однако состояние ребенка удалось стабилизировать, и самолет успешно долетел до Лондона. По прилете в Великобританию школьница была госпитализирована.