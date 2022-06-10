10.06.2022, 16:21
Почему опасно трогать воспаления на лице
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Врач-эндокринолог Зухра Павлова в личном telegram-канале назвала 3 важных причины, по которым не стоит выдавливать прыщи. Об этом сообщает „Рамблер“.
По словам Зухры Павловой раньше в выдавливании прыщей не видели ничего плохого, даже были обучающие видео.
Однако врачи и косметологи всегда были против этого. Причин для этого несколько: вы мешаете регенерации кожи, попавшая грязь делает воспаление еще серьезнее, а в итоге это провоцирует появление новых прыщей.
Для того, чтобы уменьшить количество воспалений можно использовать средства с конопляным маслом, экстрактом кипрея, лаванды и розмарина.
Все это поможет очистить поры и сохранить кожу чистой, объясняет Зухра Павлова.