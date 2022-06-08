Топ-5 мужских имен, обладатели которых женятся раз и навсегда

По словам психологов, каждое имя дает определенные вибрации его обладателю и, возможно, поэтому люди с одинаковыми именами имеют схожую судьбу. Отношения с обладателями некоторых имен обязательно будут крепкими и стабильными, но не стоит забывать, что из всех правил бывают исключения.

1 место — Владимир

Это настоящий лидер, который проявляет самостоятельность в принятии решений с раннего детства. Женщине, которую возьмет в жены Владимир можно смело позавидовать. Вот уж поистине — с ним, как за каменной стеной.

Он ценит комфорт и стабильность налаженных отношений и не позволит все разрушить ради мимолетной слабости. Они очень уважают партнершу и никогда ее не обманывают. Если вам повезло и вы познакомились с Владимиром — не забывайте постоянно его хвалить, так как он «тает» от лести и сам заползет в ваши сети.

2 место — Борис

Мужчины с эти именем точное воплощение порядка и пунктуальности. Они не любят дискомфорт, выходить за свои же границы, при это его женщина для него — все.

Он очень коммуникабелен и пользуется уважением, а также симпатией со стороны окружающих дам. Его невозможно не заметить в большой компании. Но если ваш молодой человек родился с таким именем — переживать не стоит, ведь он умеет дружить с женщинами, но никогда не допустит чего-то больше.

Больше всего на свете они ненавидят ложь, не прощают ее и сам никогда до нее не опускается. Так что обо всем вы узнаете лично от него, глаза в глаза.

3 место — Георгий

Непростой характер, особенно для отношений. Но это не значит, что он любит ссориться и скандалить. Нет, однако его очень трудно переубедить, он твердо стоит на своем. В целом мужчины с этим именем могут быть очень милыми и привлекательными.

Как правило, они женятся раз и на всегда, уважают и балуют свою половинку. Для того чтобы заговорить о разводе, им нужны из ряда вон выходящие обстоятельства. Чаще всего их брак — очень крепкий, на зависть всем друзьям и знакомым. Особенно если их избранница обладает оптимистичным, открытым характером.