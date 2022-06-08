Топ-5 мужских имен, обладатели которых женятся раз и навсегда
С некоторыми людьми построить отношения и создать семью проще, чем с другими. Есть мнение, что от имени человека зависят многие черты его характера, поэтому при поиске второй половинки рекомендуется обратить на это особое внимание, — намекает Woman.
По словам психологов, каждое имя дает определенные вибрации его обладателю и, возможно, поэтому люди с одинаковыми именами имеют схожую судьбу. Отношения с обладателями некоторых имен обязательно будут крепкими и стабильными, но не стоит забывать, что из всех правил бывают исключения.
1 место — Владимир
Это настоящий лидер, который проявляет самостоятельность в принятии решений с раннего детства. Женщине, которую возьмет в жены Владимир можно смело позавидовать. Вот уж поистине — с ним, как за каменной стеной.
Он ценит комфорт и стабильность налаженных отношений и не позволит все разрушить ради мимолетной слабости. Они очень уважают партнершу и никогда ее не обманывают. Если вам повезло и вы познакомились с Владимиром — не забывайте постоянно его хвалить, так как он «тает» от лести и сам заползет в ваши сети.
2 место — Борис
Мужчины с эти именем точное воплощение порядка и пунктуальности. Они не любят дискомфорт, выходить за свои же границы, при это его женщина для него — все.
Он очень коммуникабелен и пользуется уважением, а также симпатией со стороны окружающих дам. Его невозможно не заметить в большой компании. Но если ваш молодой человек родился с таким именем — переживать не стоит, ведь он умеет дружить с женщинами, но никогда не допустит чего-то больше.
Больше всего на свете они ненавидят ложь, не прощают ее и сам никогда до нее не опускается. Так что обо всем вы узнаете лично от него, глаза в глаза.
3 место — Георгий
Непростой характер, особенно для отношений. Но это не значит, что он любит ссориться и скандалить. Нет, однако его очень трудно переубедить, он твердо стоит на своем. В целом мужчины с этим именем могут быть очень милыми и привлекательными.
Как правило, они женятся раз и на всегда, уважают и балуют свою половинку. Для того чтобы заговорить о разводе, им нужны из ряда вон выходящие обстоятельства. Чаще всего их брак — очень крепкий, на зависть всем друзьям и знакомым. Особенно если их избранница обладает оптимистичным, открытым характером.
4 место — Константин
За внешностью и поведением брутального и отважного мужчины часто может скрываться нежная и ранимая душа чувствительного и мечтательного юноши. К сожалению, возраст это не лечит. Он невероятно доверчив, поэтому в юности может испытать много разочарований.
Но влюбившись, Константины полностью погружаются в отношения, думают и говорят только о своей возлюбленной. Для них важно ее мнение и они всегда об этом говорят. Стремятся создать семью и очень гордятся статусом женатого человека, отца семейства.
5 место — Антон
В детстве этот молодой человек — настоящая радость для родителей. Послушный, не по годам развитый, он, как правило, хорошо учится и очень рано определяется с будущей профессией.
Но когда приходит пора выбирать спутницу жизни, Антоны не торопятся с женитьбой, предпочитая какое-то время проверить отношения в гражданском браке. Только когда они полностью уверены, что с избранницей им совершенно комфортно, решатся официально оформить отношения. И сразу же поменяются — станут добрыми, любящими, заботливыми и верными отцами и мужьями.