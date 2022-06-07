4 правила долговременного и эффективного похудения

«Наше тело, как пружина — чем больше мы давим интенсивными физическими нагрузками и жёсткими пищевыми ограничениями, тем сильнее „отдача“, которую получаем, как только ослабим давление», — поясняет специалист. Боясь этого отката назад, в том числе в лишнем весе, многие даже не начинают худеть — ведь все равно вес рано или поздно опять вернется.



Врач говорит, что нужно применить такую схему похудения, которая позволит «обмануть» организм, не дать ему заподозрить, что вы намерены лишить его «неприкосновенных запасов» в виде жира. И тогда он не будет оказывать вам сопротивление.