4 правила долговременного и эффективного похудения
Гинеколог Екатерина Волкова назвала 4 правила, которые помогут сбросить лишний вес эффективно и безвозвратно. Эксперт уверяет, что постройнеть и избавиться от жировой ткани можно в любом возрасте. Для этого нужно придерживаться определенных правил, — уточняет Medikforum.
«Наше тело, как пружина — чем больше мы давим интенсивными физическими нагрузками и жёсткими пищевыми ограничениями, тем сильнее „отдача“, которую получаем, как только ослабим давление», — поясняет специалист. Боясь этого отката назад, в том числе в лишнем весе, многие даже не начинают худеть — ведь все равно вес рано или поздно опять вернется.
Врач говорит, что нужно применить такую схему похудения, которая позволит «обмануть» организм, не дать ему заподозрить, что вы намерены лишить его «неприкосновенных запасов» в виде жира. И тогда он не будет оказывать вам сопротивление.
Для этого нужно следовать 4 простым правилам:
Не убирайте из меню полностью привычные для себя продукты,
Не ругайте и не наказывайте себя за срывы,
Не торопитесь сбросить сразу много веса,
Избавьтесь от сопутствующих заболеваний.
«Любые резкие изменения — стресс для организма. А организм не любит стресс и будет всеми доступными методами пытаться тебе помешать».
Когда мы резко меняем стиль питания, полностью перестраиваем свое меню, может присутствовать утомляемость, сонливость, слабость, головная боль. Согласитесь, в такой ситуации уже не до похудения.
Что касается сопутствующих заболеваний, с ними важно разобраться, поскольку они могут быть одной из причин трудностей избавления от лишнего веса.